El Atlético que vendrá a Riazor

Un proyecto muy reforzado a golpe de talonario, pero con un juego y unos resultados que no se corresponden con la inversión en fichajes en los dos últimos veranos. El Deportivo recibe este martes (21.00 horas) en Riazor a un Atlético enrabietado por perder la semifinal de la Supercopa ante el Real Madrid, pero que piensa utilizar la Copa del Rey para dar minutos sus hombres menos habituales. Tras un inicio de curso con muchas dudas, los colchoneros marchan cuartos en liga, a once puntos del liderato e inmersos en la pelea por los puestos altos en la fase de liga de la Champions. Las sensaciones muestran a un equipo rocoso, con destellos, pero con mucho potencial desaprovechado, sobre todo, lejos del Metropolitano.

Parches en defensa

Los problemas físicos de José María Giménez, las desconexiones de Robin Le Normand o el nivel en entredicho de carrileros como Javi Galán, ya en Osasuna, o Nahuel Molina obligaron al conjunto del Metropolitano a apuntalar su defensa este verano, aunque con resultados dispares. Llegó Hancko para sumarse al eje de la zaga junto a Lenglet, fichado en propiedad del Barça. Para las bandas apostó por el italiano Ruggeri, en la izquierda, y el prometedor Marc Pubill, en la derecha.

Solo el checo se ha ganado un puesto de indiscutible en el esquema, aunque el rendimiento irregular de Ruggeri le ha obligado a ocupar más veces el carril zurdo. Pubill, sin minutos en el inicio de liga, comenzó a entrar en las últimas semanas en la rotación, más como central que como hombre de banda.

Delantera irregular

Julián Álvarez es la referencia indiscutida de la ofensiva del Atlético de Madrid desde que el club abonó 75 millones de euros en el verano de 2024 al Manchester City por sus servicios. El argentino, no obstante, atraviesa un momento muy gris de forma. Inició muy bien la temporada, pero no marca en liga desde el 1 de noviembre y sus dianas se han concentrado, sobre todo, en Champions. Su competencia tampoco pide paso.

Sorloth, por quien pagó 32 millones hace año y medio, nunca terminó de entrarle por el ojo al Cholo, aunque las cifras le han otorgado la titularidad en las últimas semanas. Marcó ante la Real en liga y en el derbi en Arabia, pero no es un indiscutible. Los fichajes de este año tampoco ayudan. Nico González aporta versatilidad en el ataque, con opción de caer a banda, y Raspadori apenas ha contado con minutos. El italiano podría ser la referencia para la zaga del Dépor junto a Griezmann, reconvertido en un revulsivo de lujo.

Barrios, el motor

La marcha de Rodrigo de Paul supuso el ascenso en la escala de responsabilidades de Pablo Barrios. El canterano rojiblanco, de la generación inmediatamente posterior a la de Mario Soriano en el Cerro del Espino, se ha ganado los galones de comandante del centro del campo junto a Koke, inamovible en el once pese a sus 34 años. Johnny Cardoso (24 millones) o Connor Gallagher (42) no se han ganado la confianza del Cholo en un equipo que no termina de desarrollar el juego propositivo al que invitan sus fichajes. En bandas, Giuliano Simeone, Marcos Llorente y Baena, mermado por las lesiones, brillan muy por encima de un Tiago Almada que costó 21 kilos y apunta a titular en Riazor por su escaso protagonismo en liga.

Vulnerable a domicilio

Un equipo temible en casa, pero muy tímido fuera. Suma 13 de 30 puntos como visitante en liga, con doce goles a favor en diez partidos. Genera menos y defiende peor, algo que casi le cuesta un disgusto en la última ronda, contra el Atlético Baleares (2-3). Sin Oblak enfrente, que deja su puesto a Musso en Copa del Rey, el Dépor se aferra al factor cancha para soñar con los cuartos de final.