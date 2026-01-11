Así está la clasificación de Segunda División: El empate del Castellón relega al Deportivo a la quinta posición

El Deportivo regresó de Canarias pendiente de la jornada de Segunda División de este domingo, sobre todo de los duelos de Castellón y Ceuta, rivales en los puestos de play off.

El equipo orellut empató sin goles en Granada y sumó un punto que lo aúpa hasta la cuarta posición, ocupada el día anterior por la escuadra de Antonio Hidalgo. El Ceuta, el otro de los actores que podía ajustar el top 6 de la liga, pinchó en el campo del Málaga (2-1), en un encuentro que empezó ganando con un tanto de Kuki Zalazar en los compases iniciales, pero que los andaluces remontaron con un doblete de Chupe al filo del descanso.

De este modo, y falta de que el lunes se dispute un Huesca-Córdoba (20.30 horas) sin relevancia para los intereses deportivistas, el equipo blanquiazul cierra la jornada como quinto con 34 puntos, a cuatro del ascenso directo. Por delante, el Racing de Santander se ancla a la primera plaza y es campeón de invierno pese a perder contra el Zaragoza (2-3) y Las Palmas aprovecha el punto frente al Deportivo para igualar a la escuadra cántabra (38) y asentarse en la segunda posición. El Almería es tercero con dos puntos más que el cuadro coruñés.

El Cádiz cierra los puestos de play off con 32 unidades, las mismas que el Málaga, el Burgos y el Ceuta. Completó la tarde la amplia victoria del Leganés sobre el Valladolid (3-0).