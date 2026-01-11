El día que Riazor contuvo la respiración por Fernando Torres

El Deportivo y el Atlético de Madrid se han visto las caras en incontables ocasiones en Primera División y en Copa del Rey e, incluso, el Teresa Herrera. Sus caminos se separaron a inicios de los 2000, cuando el conjunto rojiblanco lamentaba el descenso a Segunda en las mismas fechas en las que A Coruña celebraba el título de liga. Volvieron a encontrarse por después, pero los vaivenes de los blanquiazules en la máxima categoría desde la caída a los infiernos de 2011 dejó en intermitente un duelo de históricos del fútbol español.

A pesar de que el Atlético lleva ya ocho años sin visitar A Coruña, las últimas visitas estuvieron cargadas de partidos ajustados, con resultados escuetos. El que más resalta es el 1-1 de la temporada 2016-17, un duelo en el que el resultado quedó en un segundo plano tras que choque Álex Bergantiños y Fernando Torres.

El susto de Torres en Riazor

El Deportivo, con Pepe Mel recién aterrizado en el banquillo, recibió al Atlético con la necesidad de sumar para escapar de los puestos de descenso. Se adelantó por medio de Florin Andone en el primer cuarto de hora, pero Griezmann firmó el empate en el ecuador del segundo acto. Justo tres minutos antes del empate, Simeone había metido a Fernando Torres para sumar pólvora a la ofensiva.

Con el 1-1 en el marcador, el duelo llegó a una recta final en la que el resultado que no se movió más, pero que quedó en segundo plano. A poco más de cinco minutos para cumplirse el tiempo reglamentario, Torres esperaba en el balcón de su propia área para despejar tras un mal saque de banda del Dépor. Álex Bergantiños corrió a por el balón dividido y chocó por la espalda con el 9 rojiblanco al intentar recuperar la posesión.

Torres perdió el conocimiento entre el golpe del capitán el Dépor y el impacto al caer con fuerza y la cabeza por delante sobre el césped en un lance que hizo enmudecer a Riazor. Sus compañeros corrieron a socorrerle hasta que intervinieron las asistencias sanitarias, que lo retiraron inmovilizado en una camilla tras atenderle durante cinco minutos en el campo. Fue evacuaron directamente al hospital Modelo, donde pasó la noche tras sufrir un traumatismo craneoencefálico.

Las pruebas médicas confirmaron que no sufrió lesiones traumáticas. Bergantiños, tras el choque, fue a visitar al delantero rojiblanco al hospital. "Muy bien, sonriente, animado. A mí me ha dicho que no me preocupe, que era un lance del juego. Recordaba cosas del partido, no del golpe, que le han contado", indicó el jugador deportivista.

Aquella fue la última partido de Torres en Riazor. La temporada siguiente viajó con el equipo, pero vio desde el banquillo el 0-1 a favor de los colchoneros con un gol de Thomas Partey en el tiempo de descuento. Aquella fue, también, la última visita del Atlético a un estadio Riazor, que enmudeció al ver al Niño tendido en el césped.