El Fabril vuelve a mandar en solitario en Segunda RFEF

La victoria del Fabril ante el Coruxo permite al equipo de Manuel Pablo dormir líder durante toda la semana y afrontar la visita a Langreo con la confianza que otorgan cuatro victorias consecutivas y seis jornadas sin perder. El filial está de dulce y, tras el tropiezo de la Gimnástica ante el Burgos B (3-0), ya es primero en solitario con un punto de ventaja sobre el Oviedo Vetusta. El filial carbayón ganó y sostuvo el paso. Bergantiños, cuarto con siete puntos de distancia; y Salamanca y Ourense, a ocho, son los siguientes en una carrera de la que se ha descolgado el Numancia. Los sorianos se acercaron en noviembre, pero desde que cayeron en Los Pajaritos ante el Fabril solo han sumado un punto.

El agónico gol de Pablo Cortés que valió los tres puntos para el Fabril supone también un paso adelante en los resultados como local del equipo que dirige Manuel Pablo. Los blanquiazules ya suman 17 puntos de 27 posibles en Abegondo, aunque han sacado más rédito de sus enfrentamientos como visitantes: 20 puntos de 27 posibles.

El Fabril, además, suma 22 tantos a favor fuera de casa, el doble de los 11 que ha hecho jugando en el Arsenio Iglesias, donde solo ha encajado cinco goles, por seis fuera.

Al equipo blanquiazul le queda todavía un largo camino para acabar la temporada, pero vuelve a ser líder en solitario y un candidato sólido al ascenso directo.