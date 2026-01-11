Jon Karrikaburu vuelve a escena para el Deportivo

El Deportivo se ha vuelto a interesar en Jon Karrikaburu, delantero de 22 años de la Real Sociedad que podría salir del conjunto txuri-urdin este mercado invernal. El ariete cuenta con varios pretendientes en Segunda División, pero las exigencias para su salida son altas. La dirección de fútbol encabezada por Fernando Soriano rastrea el mercado para tener alternaticas ante la necesidad de acometer un refuerzo ofensivo en el periodo de pases invernal. Ya conoce el Deportivo de primera mano las condiciones de salida de Karrikaburu.

El delantero vasco gusta en A Coruña y es un nombre que ya sonó el pasado mercado de verano para reforzar al equipo blanquiazul. Finalmente, llegó Samuele Mulattieri, en calidad de cedido, pero el italiano solo ha anotado un gol este curso, en el partido de su debut.

Tras los fichajes de Altimira y Ferllo, titulares desde su aterrizaje, el Dépor valora la posibilidad de reforzar su ataque, y ahí podría entrar la figura de Jon Karrikaburu, por el que Fernando Soriano ha preguntado por sus condiciones. Según informó La Nueva España, del mismo grupo editorial que La Opinión, la Real Sociedad busca una contraprestación para aceptar su salida, o una cesión con una opción de compra que ronde los dos millones de euros. Además, exige la parte proporcional de su ficha durante la segunda vuelta del campeonato, una cantidad que oscila entre los 400.000 y los 500.000 euros.

El Deportivo estudia el fichaje de un atacante versátil

Los últimos movimientos de Antonio Hidalgo respecto al once titular del Deportivo han provocado que esté utilizando desde el inicio a Yeremay, Mario Soriano, Stoichkov, Mella y Luismi, lo que ha dejado una rotación más justa. Además, el club podría dar salida a Cristian Herrera.

Ante esta situación, el Dépor vigila el mercado de fichajes, y busca un delantero que pueda actuar también en otras posiciones del ataque. Ahí encaja Jon Karrikaburu, quien además de jugar como 9, puede ser segundo punta o caer a la banda.