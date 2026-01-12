Los caminos distintos de dos ex delanteros del Deportivo: uno se retira y el otro prueba suerte en la selección de AFE

La llegada del mes de enero trae movimientos y también empuja a la toma de decisiones. El Deportivo ha traído a Ferllo y Altimira y suspira ahora por Riki tras atarlo para julio. No solo hay movimientos internos, también externos de futbolistas que pasaron por A Coruña y que desde hace tiempo han tenido que buscarse su futuro fuera. Hay dos casos paradigmáticos porque han coincidido en el tiempo y comparten posición, pero han cogido camino divergentes.

El primero que hizo un anuncio fue Luis Fernández, quien deja el fútbol a sus 32 años. El delantero de Burela, criado en la cantera del Dépor y que llegó al primer equipo, cuelga las botas después de una carrera cimentada en Segunda y Segunda B y en el fútbol centroeuropeo, sobre todo en Polonia. En el Dépor fue fundamental para el ascenso de 2014 a Primera y vivió dos etapas en el filial. Su última aventura había sido en el Arenteiro y llevaba un año sin equipo.

Un trotamundos

Quien no se da aún por vencido es Samuele Longo, quien militó en el Dépor en la temporada 2019-20, la que dio con el Dépor en Segunda B. Solo marcó un gol en Copa y su paso por A Coruña fue aciago. Firmó un largo contrato en Italia con el Inter y, además de jugar en el país transalpino, en Holanda, en Grecia y en el Dépor, se sumó a proyectos en España como fueron los de Tenerife, Rayo, Espanyol, Girona, Ponferradina y Antequera, su último equipo. Ahora tras unos meses fuera de la dinámica de un conjunto, se ha sumado a la de las sesiones AFE, donde mantienen la forma y buscan equipo. En un vídeo, se definía y se vendía: "Me describiría como un nueve puro, un delantero completo, que protege el balón, me muevo mucho por el equipo, sobre todo, cerca del área. Mi puntos fuertes son estar cerca del área, la definición y los desmarques".