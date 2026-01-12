El Dépor Abanca B saca un punto de Alcalá

El filial del Deportivo Abanca firmó tablas en su visita al Atlético de Madrid C en Alcalá de Henares (0-0). El conjunto de Sandro Nogueira logró un meritorio empate que lo mantiene con tres puntos de ventaja sobre la zona roja de la tabla, ante un equipo que también lucha por la salvación. Las coruñesas inician la segunda vuelta puntuando, pero no ganan desde el 8 de noviembre, cuando vencieron al Sporting de Gijón. La próxima semana reciben al Bizkerre, otro rival directo.