Deportivo - Atlético: Horario y dónde ver por TV y online los octavos de final de la Copa del Rey

El Deportivo recibe al Atlético de Madrid en Riazor en los octavos de final de la Copa del Rey. El encuentro, a partido único, ha sido declarado de alto riesgo. Se espera una entrada masiva en Riazor, con más de 27.000 confirmaciones de socios para ocupar sus asientos. No quedarán billetes para un encuentro de los de antes que no se da desde 2017. Antonio Hidalgo hará rotaciones y Diego Pablo Simeone ya ha advertido a los suyos sobre el peligro del conjunto blanquiazul en transición.

Partido grande para un cuadro coruñés ilusionado con poder dar la sorpresa ante el Atlético de Madrid. No será sencillo. Antonio Hidalgo preparará un once lo más competitivo posible dentro de las dificultades de un calendario muy apretado. Apenas dos días de descanso tras el duelo ante Las Palmas, los jugadores blanquiazules deberán enfrentarse a uno de los grandes equipos de Europa con una rotación envidiable.

Eddahchouri celebra un gol en Riazor. / Carlos Pardellas

Horario del partido entre el RC Deportivo y el Atlético de Madrid

El equipo coruñés llega a los octavos de final en una mala racha. Dolieron los golpetazos del C astellón , Real B y Andorra , también el que se llevó frente al Cádiz , aunque sumase un punto a su casillero. La imagen ha mejorado también ante Las Palmas, y entre medias, la Copa fue un bálsamo ante el Mallorca para la única alegría en más de un mes.

En esta ocasión, el duelo ante el Deportivo y el Atlético de Madrid será el martes 13 de enero a las 21.00 horas.

Simeone, durante un partido del Atlético de Madrid esta temporada. / EFE

Dónde ver en TV el partido entre el RC Deportivo y el Atlético de Madrid

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Atlético de Madrid será transmitido únicamente a través de Movistar+ por su canal M+ LALIGA

de enero