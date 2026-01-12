Deportivo - Atlético de Madrid: Noche de gala y sueños en Riazor

Riazor volverá a disfrutar de una cita de las de antes frente a uno de los transatlánticos del fútbol español. Con el sueño intacto por continuar saboreando la Copa del Rey y también por recibir a algunos de los mejores jugadores del mundo. Desde la humildad y la posición de cenicienta, pero en una competición que en A Coruña ya se ha celebrado hasta en dos ocasiones. Lejos quedan los tiempos de Alfredo o Tristán, dos hitos en la historia del club. Es tiempo de nuevas páginas, y ahora son jugadores como Yeremay Hernández o Diego Villares los que clavan la pluma sobre el papel. No será fácil. Seguramente, imposible. Pero lo intentará el conjunto de Antonio Hidalgo, que se medirá ante un Atlético de Madrid necesitado de alegrías tras la decepción de la Supercopa. Llegará con más descanso y un once presumiblemente plagado de titulares. En el lado local habrá rotaciones tras haber jugado hace solo unos días ante la UD Las Palmas.

No importa la racha ni el momento que atraviesa el equipo de Antonio Hidalgo, pendiente de algún empujón extra invernal y tras cerrar la primera vuelta en zona de play off de ascenso. Quiere más A Coruña. Exige más Riazor. Pero la Liga queda a un lado para dar paso a una Copa que nunca estorba y siempre ilusiona. Al Deportivo le iba a tocar uno de los grandes y será el Atlético el que vuelva a pisar el templo coruñés. No sucedía desde 2017. Ha sido (y continúa) tan largo el letargo en las sombras del fútbol nacional que muchos de los asistentes no saben que, durante mucho tiempo, este sería un partido más. Incluso hubo años en los que el favoritismo era blanquiazul.

Diego Villares presiona a un rival durante el Deportivo-Cádiz. / CASTELEIRO

Dos universos distintos

Nadie duda de las diferencias insalvables que existen entre ambas plantillas en la actualidad. Más, cuando el Atlético contará con el doble de descanso, las piernas frescas y la ambición de cosechar un título. Simeone ha utilizado la Copa para rotar, pero siempre ante rivales varias categorías por debajo. El Cholo no se fía de Riazor y viaja con todo lo que tiene a su disposición para evitar sorpresas. No quiere repetir los errores del Mallorca. No quiere ser portada por un tropiezo mayúsculo. Es por eso que se espera que suelte a gran parte de su arsenal. Julián Álvarez, quien necesita confianza, podría compartir ataque con el talentoso Griezmann. Entrará algún actor secundario como Almada o Cardoso, por quienes el club colchonero apostó fuerte en verano. O Giménez, indiscutible cuando físicamente está bien, pero suplente en los últimos dos partidos. Barrios es baja y Koke no entrenó ayer con la plantilla.

El Deportivo tampoco atraviesa su mejor momento para afrontar una eliminatoria de este calado. A la falta de descanso, le suma una racha de malos resultados que ha puesto en duda, a ojos de una parte de la afición, la figura de Antonio Hidalgo. El técnico de Canovelles puede encontrar en este encuentro un punto de apoyo para relanzar la comunión de la grada con el equipo, como ya sucedió ante el Mallorca. Ganar, un premio mayúsculo solo al alcance de un partido que tendría que salir perfecto.

Parreño y Mulattieri. / RCD

El favoritismo será para los visitantes. El Dépor repetirá un plan de partido similar al de la ronda pasada. Tendrá que hacerse fuerte sin balón, ser sólido en área propia e intentar sacar lo máximo de las transiciones y el balón parado. La diferencia entre plantillas es notoria, aunque a partido único puede pasar cualquier cosa.

El once es una incógnita. Parreño y Loureiro son dos fijos. A partir de ahí, dependerá de la fatiga acumulada tras el duelo en Gran Canaria. El técnico catalán podría apostar por una defensa de cinco con Altimira o Luismi regresando al carril derecho, aprovechando su explosividad en ataque para transitar. José Ángel, Gragera y Patiño deberán repartirse la medular, y la duda es si volverá a apostar por Herrera, el hombre de la Copa, o adelantará a Luismi o una doble punta con Mulattieri y Eddahchouri. Rubén López podría entrar de lateral o volver a actuar en el medio, como ante el Mallorca.