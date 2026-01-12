Deportivo - Atlético de Madrid: Este es el posible once de Hidalgo para la Copa del Rey

El Deportivo se enfrenta al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey con la ilusión de dar la sorpresa y pasar de ronda. Se espera un Riazor lleno para un encuentro en el que Antonio Hidalgo deberá hacer algunos cambios en su once titular. La plantilla ha contado con poco descanso tras el encuentro contra Las Palmas y dependerá de la fatiga acumulada la elección de uno u otro futbolista.

Será un día para defender, remar todos juntos y achicar mucha agua en un encuentro en el que el Atlético de Madrid es el claro favorito. Antonio Hidalgo no dio pistas en la rueda de prensa previa al encuentro. Tampoco lo hizo Simeone, que halagó al conjunto coruñés, al que considera una escuadra "valiente" y de la que destaca su "poder de contragolpear".

Dos jugadores fijos en el Deportivo

Germán Parreño será el portero titular ante la irrupción de Álvaro Ferllo en liga. El cancerbero ilicitano perdió la titularidad con la llegada del riojano, pero Hidalgo apostará por él para salir de inicio en Copa. Se cae Eric Puerto respecto al duelo ante el Mallorca.

En defensa, además, será de la partida Miguel Loureiro, indiscutible durante toda la temporada para Hidalgo. No fue contra el Mallorca con descanso, pero se perdió por sanción el duelo ante la UD Las Palmas, por lo que el cercedense será uno de los líderes de la zaga.

Parreño. | / Fernando Fernández

Las dudas en la zaga

A partir de Loureiro, todo son dudas e incógnitas que Hidalgo deberá resolver en función del plan de partido y el cansancio acumulado tras el partido de liga. Dani Barcia apunta a titular tras haber perdido el sitio en liga, mientras que la duda está en si Altimira, Comas y Quagliata están para repetir. Hidalgo podría preparar una defensa de cinco para contener el potencial ofensivo rival.

Sergio Escudero estará en el banquillo y podría dar refresco en el carril zurdo, pero no podrá ser de la partida.

Solidez en la medular

Aunque Charlie Patiño ha ganado en la rotación a José Gragera, el tipo de encuentro invita a imaginar una medular sólida en la que se junte el jugador cedido del Espanyol con José Ángel. Rubén López, en un rol similar al duelo ante el Mallorca, acompañaría a ambos para sumar recorrido.

Arriba, Eddahchouri tiene más papeletas que Mulattieri, pese a que el italiano fue el elegido ante el Mallorca. Luismi fue el jugador de ataque que menos minutos sumó entre los titulares de Gran Canaria y podría repetir.

Eddahchouri encara a Martí Vilà en el duelo frente al Andorra. / Fernando Fernández

Los posibles onces

Deportivo: Parreño; Altimira, Comas, Loureiro, Barcia, Quagliata; Luismi, Gragera, José Ángel, Rubén López; y Eddahchouri.

Atlético: Musso; Nahuel, Le Normand, Giménez, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Llorente, Almada; Julián Álvarez y Griezmann.