El Deportivo firma a Riki libre para junio y el Albacete se cierra en banda a venderlo ahora

El Deportivo, tal y como apuntó LA OPINIÓN hace diez días, se iba a lanzar a fichar a Riki ya fuese ahora con un trato con el Albacete o para junio como agente libre, un segundo supuesto para el que se encontraba el club coruñés en el lugar prioritario en las preferencias del mediocentro asturiano. Ahora la entidad blanquiazul ya tiene la firma de Riki para ser deportivista a partir de junio. Está rubricado. Desde Abegondo se abren a negociar y a que su llegada se adelante a este mes de enero, periodo de pases en el que siempre ha sido el objetivo número uno para la posición de 8. Pero el Albacete se cierra en banda de momento a negociar una salida este mes.

El club manchego ya se ha negado a venderlo en los dos últimos mercados, aunque entonces su posición de fuerza parecía mayor, agarrado a esa claúsula de salida de unos dos millones de euros que figura en su contrato. El asidero es el mismo, aunque en el Dépor esperaban encontrar ahora más receptividad, ya que es la última posibilidad que tienen en el Carlos Belmonte de hacer caja con el canterano del Oviedo, un equipo que también le ha pretendido, pero al que rodea una mayor inestabilidad. De momento y de manera rotunda, la postura del Albacete no ha cambiado y no quiere vender, aunque se mude gratis a A Coruña en junio. Quedan dos semanas para comprobar la firmeza de esta decisión, cuando el club se debate entre hacer caja y la lucha por la permanencia en Segunda.

Traer a Riki ahora es la prioridad principal del equipo coruñés en este mercado después de las llegadas de Ferllo y Altimira, aunque también está sondeando el mercado de delanteros ante una eventual salida en la zona ofensiva, con Mulattieri o Zaka como las opciones que no acaban de cuajar arriba. De hecho, hace unos días ha reactivado a Karrikaburu, al que quiso en verano y que puede salir este mes de enero de la Real Sociedad. Ya ha preguntado por sus condiciones. Si el Albacete sigue en esta postura con Riki, es cuando en Abegondo apurarán el resto de posibilidades ya activadas y en las que trabajan, entre ellas Gonzalo Villar, quien ahora pertenece al Dinamo de Zagreb. Tampoco será sencilla de concretar.

La postura de Soriano