El Deportivo visitará a la Cultural Leonesa el sábado 31 de enero

El Deportivo jugará ante la Cultural Leonesa en la 24ª jornada de Segunda División. LaLiga ha colocado un horario inmejorable para un duelo en el que se prevé un desplazamiento masivo por parte de la afición blanquiazul. El duelo en el Reino de León será el sábado 31 de enero a las 18.30.

La afición del Deportivo está de celebración. LaLiga ha colocado el duelo ante la Cultu, uno de los desplazamientos más esperados del curso por la cercanía, en la tarde del sábado. Inmejorable para aprovechar el fin de semana en León o desplazarse el propio día. La última vez que el cuadro coruñés visitó a la Cultu dejó imágenes muy importantes con miles de aficionados movilizados para apoyar a su equipo.

Antes, el conjunto coruñés deberá cerrar un mes de enero lleno de enfrentamientos directos. Este sábado visita a la UD Almería días después del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid del martes. Enero acabará con el choque el domingo 25 a las 21.00 ante el Racing de Santander.