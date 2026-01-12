Los dos ex del Deportivo que ya ganaron un título en Portugal y los otros cuatro que aún aspiran a llevarse uno

No solo se empiezan a repartir títulos en España, con esa Supercopa que ya es blaugrana. En Portugal comienzan a llegar los entorchados, aunque sea en las competiciones menores, la primera que ha dictado sentencia es la Copa de Liga, una competición tradicional en el país luso que no se juega en España desde la temporada 1985-86. El Dépor jugó la de Segunda y en dos veces llegó a los cuartos de final y en una a las semfinales. De hecho, ambas, la de Primera y Segunda, tuvo solo tuvo cuatro años de vida. Más suerte han tenido un par de ex jugadores del Deportivo en trofeo que le acaban de ganar el Vitoria al Braga.

En el equipo de Guimaraes se podría encontrar en el once de la final a Nélson Oliveira. Famoso por su calidad, sus escasas prestaciones y su capacidad para generar revuelo negativo en la grada ha tenido una larga carrera europea y ahora en sus últimas años da coletazos en Portugal. Fue de la partida de inicio, mandó una pelota al palo y tuvo sus más y sus menos en la banda cuando fue sustituido. Quien no salió del banquillo fue Orest Lebedenko, quien estuvo solo medio año en A Coruña tras llegar del Lugo para marcharse posteriormente al Vizela en la segunda lusa y de ahí al Vitoria de Guimaraes.

Más posibilidades de título

También está en marcha la Copa de Portugal, la tradicional Taça, que también concede espacio para las sorpresas. El primero que se ha colado en las semifinales es un conjunto de la segunda división lusa y no es el Penafiel. Se trata del Torrense, el conjunto al que se marchó este verano el fabrilista Pablo Alfaro tras acabar su contrato con el Deportivo. En el equipo también se encuentra Stopira, que no pasó del Fabril y que ahora es uno de los capitanes de la mundialista Cabo Verde. El medio no pudo jugar en los cuatros ante el Uniao Leiria por estar lesionado y el lateral fue titular en el costado.

El miércoles se juegan el Porto-Benfica en el que pudo estar Rafa Obrador, aunque tiene interés de Italia para salir, también el Fafe-Braga. Ya para el 2 de febrero tendrá lugar el Sporting-Vila das Aves. En el segundo actúa Gustavo Assunçao, quien estuvo en la base del Dépor. En el sub 23 del Sporting se encuentra Lucas Taibo, pero últimamente no está teniendo oportunidades con el primer equipo.