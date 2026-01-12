Hidalgo: "Es un partido bonito que nos hemos ganado el derecho de vivir"

Sin dar ninguna pista, más allá de la titularidad de Germán Parreño, Antonio Hidalgo afronta con ilusión un "partido bonito" que el Deportivo se ha "ganado el derecho de vivir" y disfrutar con Riazor. Espera el Atlético de Madrid de Simeone. Un equipo en el que "cualquier jugador que salga es de primer nivel mundial".

"Todos quieren jugar. Es un gran partido, muy atractivo, ante un gran rival. Tenemos que ver cómo llegamos de cansancio", explicó Antonio Hidalgo sobre un encuentro al que el conjunto coruñés llegará tras solo dos días de reposo tras el empate ante la UD Las Palmas.

El Deportivo se prepara para un partido de resistencia y resiliencia. Deberá pasar "momentos delicados", aunque Hidalgo tiene "la convicción" de que tienen posibilidades de pasar de ronda. El técnico catalán recuperará a Cristian Herrera, baja en Gran Canaria por gripe: "Hoy ha entrenado con normalidad. Parece que está bien". También podría regresar Sergio Escudero, quien puede "estar para tener minutos", aunque no para ser titular. Todavía no llega Ximo Navarro.

"Mañana va a jugar Germán" Antonio Hidalgo

Hidalgo no quiere poner excusas sobre la falta de descanso, aunque de nuevo afronta una Copa del Rey con poco tiempo entre partido y partido, lo que le obligará a hacer rotaciones: "Si el Atlético hubiese ganado su semifinal hubiese tenido el mismo tiempo. El calendario está como está. Está claro que hay que darle una vuelta, pero está tan comprimido que no permite poner los partidos en otra fecha".

Noé Carrillo y Bil Nsongo, protagonistas ante el Mallorca, entrarán en la convocatoria. Han trabajado con el grupo y estarán presentes en Riazor, a la espera de poder repetir gesta.

Noé Carrillo en el momento del gol ante la mirada de Nsongo Bil / Carlos Pardellas

Hidalgo no se moja con el posible once del Deportivo

El técnico blanquiazul solo confirmó a Germán Parreño bajo palos de cara a un posible once en el que regresará Miguel Loureiro: "Mañana va a jugar Germán. He podido hablar un poco más con él. Ya hablé el otro día de lo que supone Germán como profesional. Eric ha hecho una gran Copa, ha rendido a gran nivel. Hay que ser lo más honesto".

Preguntado por Riki, Hidalgo prefirió no valorar una incorporación que, de momento, queda para verano. "Yo jugadores que no son nuestros no quiero hablar demasiado. Lo conocemos perfectamente. Son situaciones que no manejo", expresó.