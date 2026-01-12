Lucas Pérez deja de entrenarse con el Leganés

El Leganés y el propio Lucas Pérez sorprendieron hace unas semanas cuando el 28 de diciembre anunciaron que el coruñés se unía a los entrenamientos del club pepinero para demostrar si estaba en condiciones de reforzar al conjunto madrileño de cara a la segunda vuelta. El ex del Deportivo, quien lleva desde verano sin equipo y un año sin jugar por la tuberculosis que contrajo en su breve etapa en el PSV, ha estado quince días a los órdenes de Igor Oca, pero finalmente ambas partes han decidido dar por finalizado este periodo y separar sus caminos. "La dirección de fútbol del club, junto al cuerpo técnico y el propio jugador mantuvieron una reunión el pasado sábado en la que, de común acuerdo, se decidió dar por concluidas sus sesiones de entrenamiento en el C.D. Leganés", apunta el club madrileño en un comunicado.

Así fue la prueba

Andrés Pardo, director de fútbol pepinero, explicó hace unos días que las conversaciones con Lucas ya se habían producido en verano y que ambas partes pensaban darse una oportunidad: «No veíamos esa situación cuando cerramos la plantilla, pero después se ha planteado». Añadió, además, que el delantero de 37 años contaba con «ofertas para fichar por múltiples equipos, pero él quería tener la oportunidad de demostrar que puede aportar aquí». Apuntaba entonces que ambas partes «irán de la mano» para tomar una decisión.

«Es de agradecer que en su cabeza esté tener una oportunidad en nuestro club. No nos hemos puesto plazos», explicaba Pardo sobre el de Monelos, quien entrenará con los pepineros hasta tomar una decisión. Aguardaba que su estado de forma sea óptimo tras varios meses sin equipo: «Se ha estado preparando a diario, pero lleva meses entrenando, pero sin competir. No hay un plazo determinado, tendremos esa paciencia para determinar si nos puede ayudar».

Igor Oca, entrenador del Leganés, también valoró la llegada de Lucas, quien ahora tiene la pelota en su tejado para continuar: «Dependerá de él, y yo seré un elemento más que opinará. Hay una situación de mercado clara, es un jugador de una trayectoria increíble, y en función de lo que pueda dar y lo que interese al club se decidirá».