Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bonificaciones para propietarios que mantenga el precio del alquilerUnión en el área metropolitana para la continuidad de LosánNueva jornada de huelga del transporte interurbanoEl Deportivo firma a RikiSorteo: entradas para el Dépor-Atl.Madrid
instagramlinkedin

El Deportivo-Atlético ya ha sido declarado de alto riesgo, a la espera del dispositivo policial

El martes por la mañana habrá junta de seguridad | El asesinato de Jimmy pesa en el despliegue de efectivos

Juicio por Jimmy. | EP

Juicio por Jimmy. | EP

Carlos Miranda

Carlos Miranda

A Coruña

Que se juegue un Deportivo-Atlético no es lo mismo desde el pasado 30 de noviembre de 2014. Fue ese el día en el que el seguidor deportivista Francisco Jiménez Taboada, Jimmy, fue asesinado en los aledaños del Vicente Calderón por unos hechos que están pendiente de esclarecer en el juzgado y por los que hay procesados tres seguidores rojiblancos. Ya antes era mala relación entre los ultras de ambos equipos y ese momento marcó un antes y un después. Será la quinta vez que jugué el Atlético de Madrid en el estadio de Riazor desde entonces y, aunque no lo haga en A Coruña desde hace más de ocho años por la caída del Dépor de Primera, el partido ya ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Nacional Antiviolencia, dependiente de Interior. A partir de ahora las autoridades organizarán un nutrido dispositivo policial. Este mismo martes por la mañana habrá reunión de junta de seguridad. Se juega el partido a las 21.00.

Desde que hace poco más de un año hubo unos incidentes graves en las cercanías de Riazor protagonizados por seguidores del Málaga que destrozaron un bar, la Subdelegación del Gobierno en Galicia ha extremado las precauciones (ante el Racing, por ejemplo) y ha aumentado los efectivos en las calles durante este tipo de eventos y el tiempo que estarán dedicados a salvaguardar la integridad de los asistentes a los duelos y de los propios ciudadanos en las horas previas y posteriores.

TEMAS

Tracking Pixel Contents