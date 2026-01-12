El Deportivo-Atlético ya ha sido declarado de alto riesgo, a la espera del dispositivo policial
El martes por la mañana habrá junta de seguridad | El asesinato de Jimmy pesa en el despliegue de efectivos
Que se juegue un Deportivo-Atlético no es lo mismo desde el pasado 30 de noviembre de 2014. Fue ese el día en el que el seguidor deportivista Francisco Jiménez Taboada, Jimmy, fue asesinado en los aledaños del Vicente Calderón por unos hechos que están pendiente de esclarecer en el juzgado y por los que hay procesados tres seguidores rojiblancos. Ya antes era mala relación entre los ultras de ambos equipos y ese momento marcó un antes y un después. Será la quinta vez que jugué el Atlético de Madrid en el estadio de Riazor desde entonces y, aunque no lo haga en A Coruña desde hace más de ocho años por la caída del Dépor de Primera, el partido ya ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Nacional Antiviolencia, dependiente de Interior. A partir de ahora las autoridades organizarán un nutrido dispositivo policial. Este mismo martes por la mañana habrá reunión de junta de seguridad. Se juega el partido a las 21.00.
Desde que hace poco más de un año hubo unos incidentes graves en las cercanías de Riazor protagonizados por seguidores del Málaga que destrozaron un bar, la Subdelegación del Gobierno en Galicia ha extremado las precauciones (ante el Racing, por ejemplo) y ha aumentado los efectivos en las calles durante este tipo de eventos y el tiempo que estarán dedicados a salvaguardar la integridad de los asistentes a los duelos y de los propios ciudadanos en las horas previas y posteriores.
