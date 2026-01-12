Simeone: "El Dépor es un equipo valiente, será un partido duro y difícil"

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, advierte a los suyos sobre un Deportivo que considera «valiente» y con «un poder de contragolpe importante». Al colchonero no le importa la mala racha blanquiazul, y considera que tras eliminar al Mallorca, un equipo que «no regala nada», se encontrarán «un partido duro, difícil, en un campo muy bonito».

El entrenador rojiblanco no dio pistas en una rueda de prensa que se centró más en la Supercopa que en los octavos de final. Simeone, que pidió «disculpas» por el encontronazo que tuvo con Vinicius y las palabras sobre Florentino Pérez, habló de la «responsabilidad» que siempre ha tenido con el Atlético desde el primer día de cara a llevarlo a lo más alto posible en cuanto a los objetivos. La Copa es un trofeo apetecible para su escuadra, aunque cree que a nivel de importancia está «en el mismo lugar» ahora que antes de quedar eliminados de la Supercopa.

Simeone no dio pistas sobre su once titular, aunque destacó la figura de Thiago Almada y la competencia entre Marc Pubill y Giménez: «será mejor para el equipo elevarla».