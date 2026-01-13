Deportivo
Antonio Hidalgo: «Si jugamos con esta intensidad en liga, será difícil ganarnos»
«Cuando Barcia y Noubi están muy concentrados, demuestran que tienen un gran nivel. Es un aspecto en el que incidimos mucho con ellos», afirmó el técnico sobre los centrales
«Estoy muy orgulloso de mis jugadores, el esfuerzo fue muy alto ante un rival que vino con todo. Plantamos cara hasta el último segundo». Antonio Hidalgo se despidió de la Copa del Rey contento y satisfecho con lo visto de sus jugadores en el terreno de juego contra el Atlético de Madrid. «Conectamos bien con el estadio. Ellos nos reclaman esfuerzo y hoy (por ayer) estuvimos de diez. Tuvimos ocasiones de gol para meternos en el partido y leímos lo que necesitábamos en cada momento. Esta es la intensidad y el nivel competitivo que tenemos que mostrar en liga, así será difícil ganarnos», agregó.
El entrenador blanquiazul habló de nombres propios. «Los laterales [Altimira y Quagliata] han estado a un gran nivel. A Alti le estamos pidiendo situaciones que ya hacía en el Villarreal y el Andorra y está muy cómodo en la primera línea de creación. Nos dan mucha intensidad», señaló. También alabó a la pareja de centrales, Noubi y Barcia: «Cuando están muy concentrados, demuestran que tienen un gran nivel. Este partido invitaba a estar metido, y lo estuvieron. Les tenemos que hacer ver que ese es el camino, es un aspecto en el que incidimos mucho con ellos». Por último, repasó la actuación de los atacantes: «Mulattieri debe entender lo que le pedimos con y sin balón. Salió con energía, es poderoso en la última línea e hizo buenos minutos. Zaka también nos dio buenas situaciones».
