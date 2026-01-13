El dispositivo de alto riesgo por el Deportivo-Atlético, alerta ante una posible quedada de ultras

Efectivos de la policia nacional que conforman el dispositivo especial organizado con motivo del partido entre el Deportivo y el Atlético, declarado de alto riesgo por la Comisión Nacional Antiviolencia, se tuvieron que acercar este mediodía del martes, horas antes del encuentro, a los alrededores de Riazor ante una posible quedada entre ultras de ambos equipos, históricamente enfrentados, más después del asesinato de Jimmy en los aledaños del Vicente Calderón en 2014. La policía solo encontró a seguidores del conjunto blanquiazul en la zona, pero no a aficionados del Atlético, con lo que finalmente no se produjo el enfrentamiento. Los efectivos de seguridad identificaron a algunos de los individuos que se encontraban en la zona, según confirmaron fuentes de la Policía Nacional y de la Subdelegación del Gobierno. Durante el día han circulado por las redes sociales vídeos de enfrentamientos entre ultras, sobre todo en el cruce de la avenida de la Habana, con la ronda de Nelle y la avenida de O Peruleiro, pero fuentes policiales lo circunscriben a peleas aisladas entre seguidores del Deportivo, sin la presencia de ninguno del Atlético de Madrid.

Así es el dispositivo

El partido de Copa del Rey que disputarán hoy en A Coruña el Deportivo y el Atlético de Madrid fue declarado de alto riesgo y la junta de seguridad celebrada la mañana del martes en la ciudad sí decidió reforzar el número de efectivos de seguridad para "que el partido se desarrolle con total normalidad y que la ciudadanía pueda gozar del fútbol en un ambiente seguro y de convivencia", en palabras del subdelegado del Gobierno, Julio Abalde. El resultado: habrá un 50% más de agentes de la Policía Nacional que en un partido normal y un 25% más de efectivos de seguridad del Deportivo.

Abalde presidió la reunión de la junta de seguridad con motivo de este partido de Copa del Rey que Dépor y Atlético disputarán en Riazor a partir de las 21.00 horas. El encuentro fue declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Al encuentro asistieron representantes de Policía Nacional, Policía Local y del departamento de seguridad del club coruñés, con el fin de coordinar el dispositivo especial que permita "garantizar la seguridad antes, durante y después del evento deportivo, aunque no se prevén conflictos", según destaca la Subdelegación del Gobierno en un comunicado en el que añade que el operativo contará con la participación de las principales unidades especializadas de la Policía Nacional, incluido un equipo de subsuelo, Tedax, guías caninos y brigadas móviles.

Este dispositivo especial de seguridad se activó desde la llegada y seguirá operativo hasta la marcha del equipo madrileño, que abandonará A Coruña la noche del partido. Se adaptará "en todo momento a la evolución de la jornada".

"Aunque no está previsto el desplazamiento significativo de aficionados procedentes de Madrid, sí se registró la venta de entradas a algo máis de 200 seguidores del Atlético", admite la subdelegación del Gobierno, que espera una alta afluencia al estadio de Riazor para este partido de Copa del Rey.

El subdelegado del Gobierno hizo esta mañana un llamamiento a la responsabilidad de los aficiones al señalar que “el comportamento cívico y respetuoso de todos es fundamental para que eventos de este nivel se vivan como una fiesta del deporte” y subrayó que “las fuerzas y cuerpos de seguridad están preparadas y coordinadas para actuar ante cualquier incidencia, pero confiamos en que la jornada transcurra sin incidentes”.