El entrenador del Albacete, sobre Riki: "Hay que entender a quien quiere salir. Hay detalles que convierten las propuestas en indecentes"

"No puedo garantizar nada". Alberto González, entrenador del Albacete, no pone la mano en el fuego por la continuidad de Riki en el club manchego más allá del 1 de febrero. El asturiano ya ha firmado por el Dépor y los coruñeses quieren que llegue ya ahora, pero su club se niega a negociar. Su técnico cree que hay que vivir la situación con la mayor normalidad posible. "Hay que llevarlo con naturalidad. Es un mes de movimientos, ya antes. Las propuestas están ahí. Hay que convivir con ello y dejarlas al margen. Y máximo respeto a todas las partes. Hay que entender al que quiere salir. Hay detalles que interesan y detalles que hacen que las propuestas sean indecentes. Si toca salir, saldrá y saldremos y hasta entonces estamos focalizados en el club", apuntaba antes de la previa de Copa frente al Real Madrid.

González no tiene una bola de cristal para saber lo que pasará este mes: "No puedo garantizar nada de Riki ni de ninguno. Ojalá se pueda quedar , hasta el final o haber renovado. Si no está, la vida sigue".

La situación

El Deportivo, tal y como apuntó LA OPINIÓN hace diez días, se iba a lanzar a fichar a Riki ya fuese ahora con un trato con el Albacete o para junio como agente libre, un segundo supuesto para el que se encontraba el club coruñés en el lugar prioritario en las preferencias del mediocentro asturiano. Ahora la entidad blanquiazul ya tiene la firma de Riki para ser deportivista a partir de junio. Está rubricado. Desde Abegondo se abren a negociar y a que su llegada se adelante a este mes de enero, periodo de pases en el que siempre ha sido el objetivo número uno para la posición de 8. Pero el Albacete se cierra en banda de momento a negociar una salida este mes.

El club manchego ya se ha negado a venderlo en los dos últimos mercados, aunque entonces su posición de fuerza parecía mayor, agarrado a esa claúsula de salida de unos dos millones de euros que figura en su contrato. El asidero es el mismo, aunque en el Dépor esperaban encontrar ahora más receptividad, ya que es la última posibilidad que tienen en el Carlos Belmonte de hacer caja con el canterano del Oviedo, un equipo que también le ha pretendido, pero al que rodea una mayor inestabilidad. De momento y de manera rotunda, la postura del Albacete no ha cambiado y no quiere vender, aunque se mude gratis a A Coruña en junio. Quedan dos semanas para comprobar la firmeza de esta decisión, cuando el club se debate entre hacer caja y la lucha por la permanencia en Segunda.