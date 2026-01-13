Gallagher y Raspadori, a punto de salir a Inglaterra e Italia, fuera de la lista del Atlético ante el Deportivo en Copa

La convocatoria de 21 jugadores de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó la baja de Koke y el alta de Pablo Barrios para el partido de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Deportivo en Riazor.

El capitán, que no se ha entrenado ni el domingo ni el lunes, con trabajo individualizado a causa de una sobrecarga, se suma en Riazor a las ausencias ya conocidas de Clement Lenglet, por un esguince de alto grado del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, y Nico González, por una lesión muscular, aparte de Conor Gallagher, ante su inminente traspaso al Tottenham, y Giacomo Raspadori, que fichará en las próximas horas por el Atalanta.

Sí figuran en la lista Pablo Barrios, ya restablecido de una dolencia muscular que lo apartó del choque del pasado jueves contra el Real Madrid en la Supercopa de España, y los canteranos Rayane Belaid, Javi Serrano y Dani Martínez, aparte de Salvador Esquivel.

La convocatoria está compuesta por 21 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Dani Martínez, Marc Pubill, José María Giménez, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri; los medios Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Rayane Belaid, Javi Serrano, Thiago Almada y Álex Baena; el extremo Giuliano Simeone; y los delanteros Alexander Sorloth, Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

