Las notas individuales del Deportivo ante el Atlético: Altimira y Noubi brillan en la Copa

El equipo de Hidalgo resistió hasta el final del encuentro

Altimira pelea un balón ante baena

Xane Silveira

El Deportivo cayó derrota en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Riazor vibró con un encuentro impresionante en el que los blanquiazules lucharon hasta el final por seguir y alcanzar los cuartos de final. Se impuso el conjunto de Simeone, aunque los de hidalgo brindaron una gran actuación.

Germán Parreño (7): Dejó dos paradas salvadoras que permitieron al equipo mantenerse en el duelo.

Altimira (8): El mejor. Inagotable en el flanco derecho. Defendió y atacó, subió la banda y volvió a ayudar, dejó una entrada clave ante Julián y fue capital en todas las fases del juego.

Lucas Noubi (8): Brindó su mejor partido como blanquiazul. Hidalgo tiene central para mucho tiempo si mantiene este nivel.

Dani Barcia (7): Solvente en defensa. Inteligente sin balón. La pérdida de la titularidad no le ha afectado.

Quagliata (8): Otro inagotable. Intensidad en ataque, pero también para defender. Indiscutible.

José Ángel (7): Ejerció de líder en la medular. Estuvo preciso en la construcción y contundente para cortar al rival.

Charlie Patiño (6): Aportó calma por momentos y supo competir en un contexto que no era su ideal.

Mario Soriano (7): Aportó talento y conducción. Tiró de personalidad y se atrevió a ser él ante rivales de gran nivel.

Herrera (5): No fue capaz de ser el nexo que requería el equipo. También sumó en defensa.

Mella (6): Estuvo muy atado en ataque y vigilado para poder contragolpear. En ataque le faltaron socios.

Eddahchouri (6): Tuvo dos grandes ocasiones. Le faltó fortuna en el remate para poder anotar un gol que cambiara el encuentro.

El banquillo del Deportivo ante el Atlético

Mulattieri (5): Tuvo un remate franco de cabeza.

Luismi (5): No pudo marcar la diferencia.

Yeremay (5): Muy encimado.

Noé (6): Está listo para tener más minutos.

Bil (-): Jugó poco.

