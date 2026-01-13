En Directo
RC Deportivo - Atlético de Madrid, en directo hoy: partido de los octavos de final de la Copa del Rey en vivo
Eliminatoria a partido único en Riazor
El Atlético llegó este mediodía a Alvedro
El Dépor cuenta con la única baja de Ximo Navarro
Habrá fiesta en el césped y en las gradas
Buenas tardes, deportivistas. Arrancamos nuestro directo del Dépor-Atlético. La ilusión de la
- Los gallegos guardan 4.000 millones más en sus cuentas bancarias por falta de rentabilidad
- Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
- La Xunta pagará 139.000 euros a un alumno de Oleiros que perdió un ojo
- Jon Karrikaburu vuelve a escena para el Deportivo
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- El precio medio de nuevos alquileres en A Coruña baja de los 700 euros por primera vez en un año, pero también caen los contratos
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- El Deportivo firma a Riki libre para junio y el Albacete se cierra en banda a venderlo ahora