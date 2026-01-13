Así será el dispositivo de seguridad para un Dépor - Atlético de Madrid de alto riesgo en la Copa del Rey

El partido de Copa del Rey que disputarán hoy en A Coruña el Deportivo y el Atlético de Madrid ha sido declarado de alto riesgo y, aunque pese a esta consideración la Subdelegación del Gobierno mantiene que "no se prevén incidentes", la junta de seguridad celebrada esta misma mañana en la ciudad sí ha decidido reforzar el número de efectivos de seguridad para "que el partido se desarrolle con total normalidad y que la ciudadanía pueda gozar del fútbol en un ambiente seguro y de convivencia", en palabras del subdelegado del Gobierno, Julio Abalde. El resultado: habrá un 50% más de agentes de la Policía Nacional que en un partido normal y un 25% más de efectivos de seguridad del Deportivo.

Abalde presidió esta mañana la reunión de la junta de seguridad con motivo de este partido de Copa del Rey que Dépor y Atlético de Madrid disputarán en Riazor a partir de las 21.00 horas. El encuentro fue declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Al encuentro asistieron representantes de Policía Nacional, Policía Local y del departamento de seguridad del club coruñés, con el fin de coordinar el dispositivo especial que permita "garantizar la seguridad antes, durante y después del evento deportivo, aunque no se prevén conflictos", según destaca la Subdelegación del Gobierno en un comunicado en el que añade que el operativo contará con la participación de las principales unidades especializadas de la Policía Nacional, incluido un equipo de subsuelo, Tedax, guías caninos y brigadas móviles.

Este dispositivo especial de seguridad se activará desde la llegada hasta la marcha del equipo madrileño, que abandonará A Coruña esta misma noche al finalizar el partido. El operativo se adaptará "en todo momento a la evolución de la jornada".

"Aunque no está previsto el desplazamiento significativo de aficionados procedentes de Madrid, sí se registró la venta de entradas a algo máis de 200 seguidores del Atlético", admite la subdelegación del Gobierno, que espera una alta afluencia al estadio de Riazor para este partido de Copa del Rey.

El subdelegado del Gobierno hizo esta mañana un llamamiento a la responsabilidad de ls aficiones al señalar que “el comportamento cívico y respetuoso de todos es fundamental para que eventos de este nivel se vivan como una fiesta del deporte” y subrayó que “las fuerzas y cuerpos de seguridad están preparadas y coordinadas para actuar ante cualquier incidencia, pero confiamos en que la jornada transcurra sin incidentes”.