¿Por qué el Deportivo no juega así en la Liga?

La grada de Riazor, descontenta en las últimas semanas, rugió el martes con su equipo, sin duda por el resultado, pero sobre por cómo compitió y por cómo fue capaz de encontrar soluciones futbolísticas a los problemas de las últimas semanas que le llevaron a perder ante Castellón, Real Sociedad y Andorra y empatar frente a Cádiz y Las Palmas. El grupo, incómodo en Liga, lucía fluido y ajustado, sin sufrir en exceso en defensa y ataque frente a un conjunto de Champions League como el Atlético de Madrid. La pregunta que recorrió entonces la grada y que a día de hoy aún busca respuesta entre el deportivismo era sencilla, aunque con difícil respuesta: ¿Por qué no juega así el Deportivo en Liga? Lo que se vio en el césped arroja algo de luz.

Exigencia y sin presión del Atlético

"El Deportivo es un equipo que ha demostrado sentirse más cómodo cuando no tiene la exigencia de llevar la iniciativa". El entrenador nacional José Ángel Salgado cree que la razón principal de una amalgama que explican la transformación del equipo va a caballo entre el "aspecto mental y futbolístico". "Es un equipo reactivo y, en este sentido, también le ayudó que el Atlético le exigió menos" en algunos aspectos del juego por un par de razones. "El Atlético utilizó una defensa en contención, no presionaba arriba, esperaba que el Dépor se equivocase, y no lo hizo, y eso le ayudó mucho", reafirma antes de ahondar en el otro pilar de esa fluidez blanquiazul: "Ellos en ataque apostaban por contemporizar y, aunque en alguna ocasión intentaron transitar, el Deportivo no le dejó, eso lo hizo muy, muy bien".

El Dépor cae con orgullo en el partido de Copa contra el Atlético de Madrid en Riazor / Carlos Pardellas

Más corto, mejor defensa

Y es que no solo hay demérito, también hay mucho mérito en la exhibición coruñesa. "Fue el partido del Deportivo en el que tuvo un mayor equilibrio entre defensa y ataque. Se movió muy bien en el campo de dentro a fuera, fue el encuentro en el que defendió más corto y estrecho, y eso le libera mucho", apunta un Salgado que no vio ante el Atlético a ese Deportivo de las últimas semanas con una gran distancia entre líneas y que muchas veces tendía a acularse en el terreno de juego. Logró jugar, por momentos, en campo contrario y ese es siempre un buen presagio para un equipo que ante Las Palmas casi no salió de su terreno de juego.

José Ángel, Altimira y los giros

"La llegada de Altimira ha sido muy importante. Él por dentro unos metros más arriba, en el centro del campo, junto a Soriano con José Ángel atrás jugando de cara en una salida de tres...". Salgado dibuja el panorama del Dépor en el terreno de juego ante el Atlético. Con esa nueva pieza llegada del Villareal, ha podido recolocar un par más y sacar a David Mella al extremo. De esta manera, el equipo coruñés pareció reasentarse ante los rojiblancos en Copa, así también pudo girarse y encontrar espacios en posiciones intermedias. Luismi también se benefició de este nuevo ecosistema que intentará llevar a LaLiga, aunque las funciones de José Ángel fuesen diferentes en Gran Canaria, "donde paró la sangría defensiva por dentro".

Dépor-Atlético / Carlos Pardellas

Barcia y Noubi

Dos de los futbolistas que más sorprendieron por su rendimiento fueron Noubi y Barcia, sobre todo, porque dieron la talla ante Julián Álvarez y Griezmann. Hidalgo los elogió, sin ocultar sus carencias, entre ellas la regularidad: "Ahí hay un factor mental. La exigencia les hizo tener un mayor temor a equivocarse y estar más alerta. Salieron muy activados".

Mulattieri y el alivio lejano

"El Deportivo lleva tiempo echando de menos una referencia a lo lejos que le dé soluciones en la salida de pelota y para avanzar metros". Salgado reconoce una de las carencias del juego ofensivo del equipo desde que Mulattieri ha perdido presencia en el equipo y tienen más minutos Stoichkov y Eddahchouri. El italiano solo jugó media ante el Atlético y se vieron brotes verdes que, en su máxima expresión, encajarían a la perfección en las necesidades del Dépor.