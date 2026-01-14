El Deportivo sopesa repetir el sistema de confirmación de asistencia en Riazor

El Deportivo arrancó 2026 con una medida que generó cierto revuelo en la grada, pero a la que el deportivismo se acabó amoldando: la confirmación de asistencia en Riazor para el partido de Copa. Era la primera vez que desde el club se asumía una decisión de este calibre para buscar la mejor entrada posible (por el propio espectáculo y porque repercute en los ingresos que llegan de LaLiga) y para generar una nueva cultura entre sus abonados de delegación de asientos para su posterior venta. La lanzó antes incluso de que se conociese el rival y cuando el bombo le colocó ante el Atlético de Madrid la medida cobró un mayor impulso por la demanda de entradas que habría. El club coruñés está satisfecho con la decisión adoptada que no afectaba a los socios de oro y a los mayores de 65 años y se implantará en un futuro próximo. Aún queda por determinar el cuándo y el cómo (si es de manera regular o puntual), pero los resultados les hacen creer que es el camino.

El panorama

El Dépor vio como Riazor registraba la mejor entrada de la temporada ante el Atlético de Madrid con 28.577 espectadores en las gradas. Fueron unos 27.000 los abonados que confirmaron su asistencia vía app, página web o en la OAD de Riazor. De todos ellos, solo 1.146 no asistieron al partido. Se liberaron de manera intencionada o tácita al no confirmar asistencias, 1.610 asientos que fueron despachados, la mayor cifra de toda la temporada, por encima de los 1.067 el día ante ante el Sporting, los 950 de la jornada frente al Burgos o los 869 del fin de semana ante el Cádiz. La media de liberaciones de asientos esta temporada fue de 554 y la campaña pasada, 505. Precisamente, ese encuentro fue el que enfrentó de manera directa al club a la situación que se estaba generando y a la que quiere poner remedio. Ese día hubo 23.453 espectadores en las gradas, lejos de los 32.600 que puede albergar Riazor y la entidad coruñesa se quedó sin vender entradas y tuvo que negar la entrada a aficionados que sí querían asistir al duelo, porque algunos socios que no vinieron no habían delegado el asiento. Cualquier abonado que lo ceda para su venta en un partido puntual se le descontará la mitad del valor de la entrada despachada en el abono del siguiente ejercicio, en este caso en el de la temporada 2026-27.

Las razones

«Lo que nos llevó a hacer esto fue, precisamente, ver las pocas liberaciones de las últimas jornadas. Sobre todo el día del Cádiz, que fue el punto de inflexión. Hubo unos 9.000 abonados que no asistieron, solo 1.300 cedieron su asiento, y quedaron 8.000 localidades vacías pese a que no había entradas», explicaba hace unos días Nacho Lourido, director de innovación.

Desde hace dos cursos, el club tiene un sistema mediante el cual sus socios pueden ceder su butaca si no van a asistir al campo. En caso de que el Dépor venda esa entrada, el 50% va a parar al usuario, pudiendo invertir ese dinero en el carnet de la siguiente temporada o en la barra del estadio y, explica Lourido, esperan que en el futuro pueda darse también en las tiendas. «La idea era hacer el viaje a la inversa», justifica Lourido. Los socios oro y los mayores de 65 años están exentos, y la Oficina de Atención al Deportivista (OAD) de Riazor también ayuda a gestionarlo.

El ambiente dentro y fuera de Riazor a la hora del partido y la llegada del Atlético a Riazor. / | Carlos Pardellas

El Deportivo ha dado un paso hacia un cambio de cultura y consumo del fútbol. Si bien la liberación de asientos es cada vez más habitual, la confirmación previa de asistencia no cuenta con precedentes cercanos. Se trata prácticamente de un cambio que acerca al fútbol todavía más a los eventos de masas como los conciertos, en los que la preparación se realiza en base a un aforo confirmado con anterioridad.

«Es una herramienta más de gestión responsable y solidaria», explica Iván Sánchez, director de operaciones del Deportivo, quien cree que se trata de «una medida de planificación» que se «ampara en la normativa», ya que «no modifica las condiciones ni los derechos del abonado».