A Noé Carrillo no le intimida un equipo de Champions: no falló un pase y ganó duelos ante el Atlético

Bil Nsongo ha tenido un impacto más sostenido en el tiempo porque ha disfrutado de oportunidades también en Liga, pero el regreso de la Copa del Rey devolvió al campo con el primer equipo a Noé Carrillo y el joven de 19 años volvió a generar impacto y causar una grata impresión. No fue la explosión de su entrada ante el Mallorca y de ese gol que llevará consigo toda la vida, pero pasó de jugar diez minutos en la ronda previa a hacerlo casi 25 el pasado martes y de medirse al equipo balear a hacerlo ante el Atlético de Madrid, un conjunto Champions.

Y es que el pivote o mediapunta de Teo no cometió prácticamente un error en todo el tiempo que estuvo en el terreno de juego, a pesar de lo que tenía enfrente y de que juega de manera habitual en Segunda RFEF con el Fabril. Tuvo un 100% de acierto en los pases que intentó (16 de 16, la mayoría en campo contrario, 12) y ganó los dos duelos en el suelo que disputó. Casi infalible. Solo perdió los dos aéreos que peleó y se impuso en una de la dos entradas que forzó. Empezó jugando en segunda línea y ahí le costó algo más, porque debía darse la vuelta y muchas veces lo que hacía era descargar la jugada. Pero con la entrada de Bil por Charlie Patiño, le tocó jugar unos metros por detrás y ahí ya se le notó más cómodo al moverse de cara a la jugada y con un Atlético replegado defendiendo el resultado. Fue ese el momento en el que se metió el partido en el bolsillo.

Asignatura pendiente

Lo que le queda ahora a Noé Carrillo es debutar en Liga, algo que sí ha conseguido su compañero de la delantera. No parece sencillo por la cantidad de opciones que tiene Hidalgo y porque en los últimos encuentros está apostando por acercar a Mario Soriano a la base de la jugada. En Abegondo hay una confianza absoluta en Noé, pero tampoco se le quiere sobrecargar de responsabilidad ahora que el club coruñés necesita un 8 y sigue apurando la opción de Riki, a quien tiene firmado para junio, pero que el Albacete se resiste a soltar en enero.