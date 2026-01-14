Riazor ha vivido muchos días de gloria, de esos en los que se corta la tensión en el ambiente y hay un hormigueo en el estómago. Pero sí es cierto que su caída a los infiernos se prolonga en el tiempo y que visitase A Coruña un equipo Champions alimentaba la nostalgia, el recuerdo de esas veladas en las que retaba a los más grandes del Viejo Continente y les hacía caer a la lona. El viento fresco que trajo ese triunfo ante el Mallorca, repleto de canteranos y la única alegría de las últimas semanas, inflaba la esperanza y las ganas de que llegasen las 21.00 horas. Riazor presentó la mejor entrada de la temporada. No hubo quizás ese ambiente previo de siempre al ser día laborable, pero poco a poco las camisetas y las bufandas se multiplicaron y el transporte público y las calles se poblaron de seguidores.

Entre la quedada frustrada y la magia de un Riazor pleno

Ni siquiera esa quedada frustrada entre ultras a la que estuvieron atentos los efectivos policiales deslució el espectáculo. Miembros de seguridad, adscritos al dispositivo preparado por la Subdelegación del Gobierno al ser declarado de alto riesgo, se tuvieron que acercar ayer al mediodía, horas antes del encuentro, a los alrededores de Riazor ante una posible cita entre seguidores radicales de ambos equipos, históricamente enfrentados, más después del asesinato de Jimmy en los aledaños del Calderón en 2014. La policía solo encontró a seguidores del conjunto blanquiazul en la zona, pero no a aficionados del Atlético, con lo que finalmente no se produjo el choque. Los efectivos de seguridad identificaron a algunos de los individuos que estaban en la zona, según confirmaron fuentes de Policía Nacional y Subdelegación del Gobierno. Durante el día circularon por las redes sociales vídeos de enfrentamientos entre ultras, sobre todo en el cruce de la avenida de la Habana, con la ronda de Nelle y la avenida de O Peruleiro, pero se circunscribieron a peleas aisladas entre seguidores del propio Dépor, sin la presencia de rojiblancos.

Los alrededores en torno a Riazor se fueron animando y los minutos antes del inicio del partido, ya en el campo, estuvieron cargados de simbolismo con la grada hasta arriba y con el himno gallego sonando en una velada sentida. Luego llegó el pitido inicial y esa ya fue otra historia, aunque el ambiente siguió con ese aire mágico que destila Riazor en noches así.