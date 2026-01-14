Simeone: «Sabíamos que el Dépor es fuerte en casa»

«Teníamos la necesidad de estar en cuartos y ahí estamos». Así resumió Diego Pablo Simeone el partido del Atlético frente al Deportivo. El argentino admitió que sabían que el conjunto blanquiazul se haría «fuerte en casa» y que se encontrarían a un rival «valiente, con mucha personalidad y un buen contragolpe». «En el primer tiempo pudimos resolver mejor alguna jugada, pero no fuimos contundentes. La segunda parte la llevamos bien y después del gol fuimos más posicionales y resolvimos bien sus transiciones», admitió el técnico rojiblanco. Simeone también destacó a Antoine Griezmann, el gran nombre propio de la noche: «Es un jugador diferencial, sigue teniendo magia para querer competir y ayudar al equipo, como ha hecho hoy (por ayer)».