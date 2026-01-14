El último tren de Mulattieri: media hora para rehabilitarse en el Deportivo con el 1 de febrero a la vuelta de la esquina

"Mulattieri debe entender lo que le pedimos con y sin balón. Salió con energía, es poderoso en la última línea e hizo buenos minutos». Antonio Hidalgo, como ocurrió también con Dani Barcia y Lucas Noubi, repartió elogios ante el potencial de algunos de los futbolistas que se reivindicaron ante el Atlético, pero siempre con mensaje subyacentes por esas ocasiones en las que no han dado el nivel que llevan dentro o que se les presupone. El Dépor suspira por recuperar esa versión de playmaker del italiano del inicio de Liga que le sentó tan bien al circuito de ataque de los coruñeses, aunque eso sí, desearía que fuese con una dosis mínima de gol, algo de lo que ha carecido en su etapa en Riazor. Y eso que se estrenó en su debut ante el Leganés. Desde entonces ni rastro de cara puerta y, tras los goles, se le fue el fútbol. Su media hora ante el conjunto rojiblanco generó en la grada y en la retina alguna reminiscencia de ese ariete total que asomó a principio de Liga. Y a ese halo de esperanza se agarran el deportivismo y el propio Mulattieri, quien con el paso de las semanas cada vez ha ido contando menos, justo cuando el mercado de invierno se abría. Su último tren ya silba en la estación. Y si no lo coge, el final de mes puede ser movido para su futuro.

El estatus de Mulattieri y del propio Zaka ha perdido tal importancia que los dos son ahora suplentes en Liga en favor de Stoichkov, quien llegó como solución de emergencia para esa posición y como refuerzo en la segunda línea. Por el juego de las sillas que ha generado esta situación atípica o, al menos, no deseada por la dirección de fútbol y por el cuerpo técnico, el transalpino ni siquiera fue titular en este partido de Copa ante el Atlético, una condición de la que sí disfrutó en la anterior eliminatoria frente al Mallorca. Pudo, eso sí, disfrutar de media hora larga en la que su equipo tuvo mayor presencia en ataque, porque instantes después de su entrada, Griezmann clavaba la falta en la red de Parreño. En ese tiempo y con un contexto favorable, se vio a un Mulattieri que ganó duelos y que fue capaz de darse la vuelta y arrancar con la pelota, además, de conectar con sus compañeros. Gran precisión en el pase (6 de 8) en largo y en corto, con toda su incidencia en campo contrario, justo donde no pudo estar el Dépor la semana pasada ante Las Palmas. Hasta disfrutó de una ocasión clara de cabeza a la salida de un saque de esquina cuando quedaban menos de diez minutos para el final. La falló, la gran y primigenia condena de Mulattieri en A Coruña, en otras muchas.

Su futuro en este mes

Este partido en el que Mulattieri asoma la cabeza llega justo a poco más de quince días de que baje la verja del mercado de pases de enero. A pesar de la irrupción de Bil y de que a Hidalgo no lo hayan convencido hasta ahora las prestaciones del italiano y del holandés, el Dépor no tenía pensado hacer movimientos en zona ofensiva. Eso sí, en Abegondo no son ajenos a que existe un problema en esa parcela y que el ostracismo de Mulattieri (no es titular en liga desde el partido ante el Ceuta en noviembre) puede acabar precipitando un movimiento en los últimos días. De hecho, la prensa italiana le incluyó hace semanas entre las opciones para reforzar a la Sampdoria, un equipo en Serie B venido a menos. El conjunto coruñés también se está moviendo y ha preguntado de nuevo a la Real Sociedad por las condiciones de salida de Jon Karrikaburu. Un juego revuelto que solo puede evitar que Mulattieri se suba a tren que le está pasando por delante.