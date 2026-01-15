Dos exjugadores del Deportivo se unen para salvar desde el banquillo a un clásico de la Premier League

El Deportivo ha sido un vivero de entrenadores que actualmente nutren el fútbol español y, algunos, se labran su nombre a nivel internacional después de pasar su etapa como futbolistas en A Coruña. Desde ejemplos como Filipe Luis, que no para de conquistar títulos en Brasil a Manuel Pablo, que dirige los designios del Fabril, líder de Segunda RFEF, sin olvidar a técnicos contrastados como Sergio. Todos dejaron su sello en el verde en Riazor y, ahora, lo hacen también en los banquillos.

Algunos comienzan su trayectoria y otros, ya con una dilatada experiencia en el banquillo, siguen encontrando oportunidades, quizá, insospechadas para el gran público. No importa el cambio de categoría cuando las urgencias aprietan y los equipos, incluso transatlánticos de la Premier League, necesitan un nuevo timonel para enderezar el rumbo. Incluso, si eso implica llamar a un viejo un excompañero de vestuario en Riazor.

El exdeportivista que entrena en la Premier

El West Ham United ha pasado en apenas un par de temporadas de alzar la Conference League a verse con el agua al cuello en la lucha por evitar el descenso en la Premier League. Tras iniciar el curso con Graham Potter en el banquillo, recurrió hace unas semanas a Nuno Espírito Santo. El portugués, que fue portero del Deportivo en dos etapas entre 1996 y 2002, no ha terminado de encontrar la solución a los problemas del conjunto londinense, que marcha antepenúltimo de la liga inglesa, a siete puntos de escapar de los puestos de descenso. Para tratar de corregir la situación, acaba de sumar a su equipo de trabajo a otro exdeportivista: Paco Jémez.

El técnico canario, afincado en A Coruña desde su etapa de cinco temporadas en el Dépor en la década de los 90, estaba sin equipo tras ser despedido por el Ibiza de Primera RFEF al inicio de esta campaña. Ahora, según anunció el West Ham, será entrenador asistente del primer equipo y se suma al staff técnico de Nuno, que no deja su cargo al frente del banquillo y sigue como manager del proyecto de los Hammers.

El cuerpo técnico del West Ham con Paco Jémez y Nuno Espírito Santo, en en el centro. / West Ham

Nuno y Paco coincidieron durante apenas un par de temporada en A Coruña, entre 1996 y 1998. Jémez era un central consolidado en el proyecto, en el que aterrizó en 1993. El luso llegó con Toshack en el banquillo y fue el tercer portero, por detrás de Songo'o y Petr Kouba. Con Carlos Alberto Silva y José Manuel Corral tampoco cambió su rol en la portería. Siguió relegado a un plano terciario por detrás del meta camerunés y del recién fichado Peter Rufai, que falleció el año pasado. Ambos separaron sus caminos del Dépor al marcharse, el central al Zaragoza y el guardameta al Mérida.

Carrera en los banquillos

Ambos se han labrado una carrera en los banquillos en paralelo. Jémez destacó en dos etapas en el Rayo Vallecano, la primera, con un ascenso a Primera. Pasó también por Córdoba, Cartagena, Las Palmas, Granada e Ibiza, además de dos experiencias exóticas en el Cruz Azul mexicano y en el Tractor de Irán.

Nuno, por su parte, comenzó como entrenador de porteros de Jesualdo Ferreira en el Málaga y el Panathinaikos antes de pasar a ser primer técnico en Río Ave, Valencia, Oporto, Wolverhampton y Al-Ittihad. El año pasado lideró al Nottingham Forest a clasificarse para la Europa League. Fue despedido al inicio de esta temporada por problemas con la dirección deportiva para recalar, en septiembre, en un West Ham al que no ha conseguido encauzar en casi cuatro meses. Con su excompañero en el Dépor a su lado, tratará de revertir la situación.