El Fabril pide "ser paciente y hacer un partido largo" en Langreo

Ilusión contenida por el bien mayor. Con esta mentalidad vive el Fabril, líder de su grupo en Segunda RFEF, antes de visitar el campo del Langreo. "Los jugadores están muy ilusionados. A nosotros nos gusta vernos ahí arriba, sin olvidarnos que estamos buscando la formación. La competición es una gran parte, pero no podemos centrarnos solo en eso", resaltó Manuel Pablo en la sala de prensa de Abegondo.

El técnico canario no se fía del Langreo, que marcha en la zona baja y acaba de cambiar de entrenador. "No sabemos cómo van a jugar", reconoció. Advierte, también, que "es un campo en el que la afición aprieta" y pide a sus pupilos "ser pacientes y hacer un partido competitivo y largo".

El entrenador fabrilista felicitó a Bil Nsongo y a Noé Carrillo por sus minutos en Copa ante el Atlético. "Les pedimos que tengan ese compromiso y esas ganas de jugar. A partir de ahí, intentamos sacar su talento", explicó. Extendió sus elogios a Samu, tras su participación con la selección sub 19 en la clasificación para el Europeo. "Está a un nivel muy bueno de concentración y exigencia. Es el premio a la constancia que expresa día a día", comentó Manuel Pablo.