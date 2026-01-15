Fútbol | Deportivo
Fran Alonso: "Millene estará de baja un tiempo considerable"
"Llevamos unos últimos partidos buenos, el equipo está creciendo", asegura el técnico del Dépor Abanca
El Dépor Abanca conjuga las buenas sensaciones ofrecidas en el empate ante la Real Sociedad con el varapalo de la lesión que sufrió Millene Cabral. "Tiene un problema en la clavícula y va a estar fuera un tiempo considerable", confirmó Fran Alonso en la sala de prensa de Abegondo. El técnico confirmó que no sufre ninguna rotura, pero aún no sabe si necesitará pasar por el quirófano, algo que marcará el tiempo de baja. No obstante, confirmó que se perderá "algún mes" de competición.
Pese a perder a la delantera brasileña, que llevaba tres dianas este curso, el Dépor Abanca quiere dar continuidad a la buena imagen ante la Real. "Llevamos unos últimos partidos buenos, el equipo está creciendo. Han vuelto jugadoras que nos dan mucho, como Espe", reconoció Alonso. Remarcó, también, el rol de Vera como carrilera: "ya jugó de lateral, lo hablé con ella antes. Es muy sólida y difícil de superar".
Pone también atención a la cantera y a los minutos de calidad de Lucía Rivas. "Sabemos que las jugadoras jóvenes nunca van a tener la consistencia de una experimentada, pero no me importa su edad ni sus minutos, sino el hambre que muestra en los entrenamientos. Rivas está preparada y tiene muchas posibilidades de jugar", apremió.
Sobre el rival, el Badalona Women, espera a un conjunto "combinativo, con muchísima movilidad y jugadoras con talento" que solo suma ocho empates y solo cuatro derrotas este curso.
- Arteixo impone una multa de 2.250 euros a un particular por talar eucaliptos sin autorización
- El Asteria de Caión renace: nueva carta y el alma de un clásico en un antiguo marisquero
- El Deportivo sopesa repetir el sistema de confirmación de asistencia en Riazor
- A Coruña brilla en los Goya 2026 con cinco nominaciones
- El precio medio de nuevos alquileres en A Coruña baja de los 700 euros por primera vez en un año, pero también caen los contratos
- Anjoca construirá 40 viviendas en Sada sobre las antiguas cocheras de Eliseo Pita
- Gadisa estrena el año con un nuevo Claudio Express en A Coruña
- El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria