Fran Alonso: "Millene estará de baja un tiempo considerable"

El Dépor Abanca conjuga las buenas sensaciones ofrecidas en el empate ante la Real Sociedad con el varapalo de la lesión que sufrió Millene Cabral. "Tiene un problema en la clavícula y va a estar fuera un tiempo considerable", confirmó Fran Alonso en la sala de prensa de Abegondo. El técnico confirmó que no sufre ninguna rotura, pero aún no sabe si necesitará pasar por el quirófano, algo que marcará el tiempo de baja. No obstante, confirmó que se perderá "algún mes" de competición.

Pese a perder a la delantera brasileña, que llevaba tres dianas este curso, el Dépor Abanca quiere dar continuidad a la buena imagen ante la Real. "Llevamos unos últimos partidos buenos, el equipo está creciendo. Han vuelto jugadoras que nos dan mucho, como Espe", reconoció Alonso. Remarcó, también, el rol de Vera como carrilera: "ya jugó de lateral, lo hablé con ella antes. Es muy sólida y difícil de superar".

Pone también atención a la cantera y a los minutos de calidad de Lucía Rivas. "Sabemos que las jugadoras jóvenes nunca van a tener la consistencia de una experimentada, pero no me importa su edad ni sus minutos, sino el hambre que muestra en los entrenamientos. Rivas está preparada y tiene muchas posibilidades de jugar", apremió.

Sobre el rival, el Badalona Women, espera a un conjunto "combinativo, con muchísima movilidad y jugadoras con talento" que solo suma ocho empates y solo cuatro derrotas este curso.