El futbolista del Almería que se le escurrió cuatro veces al Deportivo

Hay contrataciones de jugadores que se resisten, pero aun así hay quien no deja de intentarlo. El Deportivo no escapa a esta dinámica y más este pasado con la revolución que se acometió en la plantilla, sobre todo en la posición de central, donde se marcharon Pablo Vázquez, Pablo Martínez y Jaime y llegaron Lucas Noubi, Arnau Comas y Miguel Loureiro. Entre esas caras nuevas bien pudo estar un futbolista que pertenece al próximo rival del Deportivo, el Almería.

Se trata de Juan Brandariz Movilla, Chumi, quien fue una de las opciones para el centro de la defensa. El canterano del Dépor, de A Laracha, acababa su contrato con el Almería y el club coruñés se interesó por la posibilidad de que llegase a coste cero de vuelta a Riazor, pero la apuesta de los andaluces por renovarle fue importante y el escollo fue insalvable. Decidió seguir en Los Juegos del Mediterráneo hasta 2028 tras llegar allí en la 2020-21 cuando apenas superaba la veintena.

Más allá de la apuesta de ambas partes, Chumi no ha tenido excesivo protagonismo esta temporada a las órdenes de Rubi por una grave lesión de tobillo que se produjo en octubre. La línea defensiva no es, precisamente, de las más valoradas entre la afición indálica por la gran cantidad de goles encajados esta temporada.

No era la primera vez

La posibilidad de que Chumi y el Deportivo volviesen a unir sus caminos es recurrente. Desde que se marchó siendo un adolescente a La Masía, el Dépor no ha cejado en su empeño. Además de esa primera vez que decidió irse a Barcelona y el intento en vano de hace unos meses, el club coruñés buscó captarlo en un par de ocasiones más en 2021 y 2022. Fue en la etapa en la que Carlos Rosende y Juan Giménez comandaban la secretaria técnica con más ahínco en la primera temporada que en la segunda con el equipo en Primera RFEF.

En esas campañas los centrales del Dépor fueron Lapeña, Jaime, Trigueros, Granero, Pablo Martínez y Pepe Sánchez. Chumi tiene 26 años y el tiempo dirá si él y el Deportivo están aún a tiempo de reencontrarse dentro de esa política de repatriaciones con la que siempre ha coqueteado el club coruñés, en parte por esa cuota del 25% de canteranos en el primer equipo que impone el consejo a la planificación deportiva.