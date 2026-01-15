Hidalgo: "Es bueno no perder contra rivales directos, pero nos urge ganar"

Sin apenas tiempo para digerir la derrota en Copa del Rey contra el Atlético, el Deportivo y su entrenador, Antonio Hidalgo, ponen la atención en el objetivo prioritario de la temporada y en la visita al Almería con la necesidad de reencontrarse con la victoria. "El partido refuerza al grupo, por lo que transmitió y por cómo compitió. Hay que descansar lo máximo porque nos viene un rival de la zona alta, que compite por lo mismo que nosotros", apremió el técnico blanquiazul.

"Ser sólidos y compactos". Ese es el camino que marca el entrenador deportivista para la visita al Juegos Mediterráneos en busca de un resultado que ponga fin a la mala tendencia del equipo en las últimas semanas. "Siendo objetivo, la dinámica de puntos no es buena. El empate del otro día [contra la UD Las Palmas] tiene un valor importante, porque es un rival directo que no suma de tres, pero tenemos cortar esta racha", reconoció Antonio Hidalgo.

Aunque el Almería es otro rival de entidad de la zona alta de la tabla, el técnico de Canovelles sabe que la clasificación aprieta cada jornada más. "Nosotros tenemos que sumar de tres. Teníamos un colchón de puntos sobre el sexto que se ha ido diluyendo. Cuando juegas contra rivales que luchan por lo mismo que tú, es bueno no perder, pero nos urge ganar", añadió.

Cansancio y enfermería

De la emoción de la eliminatoria de Copa del Rey a la rutina de la liga, con el condicionante de tener 90 minutos más en las piernas antes del viaje a Almería. "Hoy seguirán bastante cansados. De un partido al otro tenemos cuatro días y, en el cuarto, los futbolistas ya habrán recuperado perfectamente. Esperemos que estén disponibles todos los que jugaron", analizó Hidalgo.

El entrenador catalán ya tiene a su plena disposición a Sergio Escudero, que formó parte del banquillo ante el Atlético y llegó a calentar, aunque no tuvo minutos. "Ya está preparado. Había la posibilidad de la prórroga y no queríamos correr ese riesgo. El partido se puso para sacar a otros delanteros para ir a por el empate y ese fue el motivo por el que no participó", detalló.

En una línea similar se encuentra Ximo Navarro, aunque su regreso, comentó el entrenador, se dará cuando el jugador se sienta preparado. "Es una cuestión mental, de recuperar confianza. Médicamente, la lesión está curada, pero hay que ver la confianza del futbolista", valoró Hidalgo.

Delantera y defensa

La solidez atrás y el acierto arriba es lo que más preocupa a Antonio Hidalgo en busca de la senda de la victoria contra el Almería. "La delantera está bien. Todos en la parte alta quieren minutos. Su trabajo diario mejora en las últimas semanas. Debemos ser más compactos en la primera línea de presión. Se lo estamos explicando con más detalle y lo van entendiendo", señaló el entrenador blanquiazul. Insiste, no obstante, en que no le alerta la falta de gol de los arietes en las últimas jornadas: "estamos teniendo ocasiones clarísimas".

También habló sobre Mulattieri. "Cuando los entrenadores tenemos un grupo de 24 o 25 es difícil dale cabida a todo el mundo. Intentamos provocar situaciones para que los jugadores se rebelen ante lo que tienen que mejorar. Mulattieri salió en los últimos a ser un ganador en los últimos espacios", profundizó.

En el otro extremo está la necesidad de "recuperar la solidez" atrás. "Estoy contento con Lucas Noubi y Dani Barcia", resaltó en referencia a su actuación en Copa. Ahora, recupera a Loureiro tras cumplir sanción en Las Palmas. "Decidiremos quiénes son los mejores para salir al partido", añadió.

Entre medias está un centro del campo para el que cada vez ve más preparado a Noé Carrillo. "Salió en un momento que no es fácil y nos dio esa continuidad con balón", destacó Hidalgo sobre el canterano, al que evalúa cada día en los entrenamientos del primer equipo. "Es un ocho que puede jugar más a espaldas que otros jugadores en esa posición. Cada día entiende más lo que queremos de él, pero tenemos que seguir empujando", apremió.