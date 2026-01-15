Fútbol | Deportivo
Samu participa en la victoria de la selección sub 19 ante Italia
El canterano blanquiazul jugó la segunda parte con el combinado de Paco Gallardo | Antía Veiga y Claudia Sande regresan de Las Rozas
Samu Fernández Leonardo se perdió la ronda de Copa con el Dépor ante el Atlético por un buen motivo: acudir a la llamada de la selección sub 19. El canterano blanquiazul cumplió en la cita con el combinado de Paco Gallardo. España ganó 0-1 este miércoles a Italia a domicilio en un amistoso entre dos grandes potencias del Viejo Continente.
El jugador del Deportivo empezó en el banquillo y salió en el descanso para jugar toda la segunda parte. Un tanto de Fortea en la reanudación tras el entretiempo sirvió a España para asegurar el triunfo en tierras transalpinas.
Por su parte, Antía Veiga y Claudia Sande concluyeron su semana de entrenamientos en Las Rozas. La primera lo hizo con la selección sub 17 y la segunda, con la sub 16. Antía ya participó en el Mundial de Marruecos el pasado mes de octubre, mientras que para Claudia fue la primera convocatoria con el combinado nacional.
