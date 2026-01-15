Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Samu participa en la victoria de la selección sub 19 ante Italia

El canterano blanquiazul jugó la segunda parte con el combinado de Paco Gallardo | Antía Veiga y Claudia Sande regresan de Las Rozas

La selección española sub 19, este miércoles tras ganar a Italia.

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Samu Fernández Leonardo se perdió la ronda de Copa con el Dépor ante el Atlético por un buen motivo: acudir a la llamada de la selección sub 19. El canterano blanquiazul cumplió en la cita con el combinado de Paco Gallardo. España ganó 0-1 este miércoles a Italia a domicilio en un amistoso entre dos grandes potencias del Viejo Continente.

El jugador del Deportivo empezó en el banquillo y salió en el descanso para jugar toda la segunda parte. Un tanto de Fortea en la reanudación tras el entretiempo sirvió a España para asegurar el triunfo en tierras transalpinas.

Por su parte, Antía Veiga y Claudia Sande concluyeron su semana de entrenamientos en Las Rozas. La primera lo hizo con la selección sub 17 y la segunda, con la sub 16. Antía ya participó en el Mundial de Marruecos el pasado mes de octubre, mientras que para Claudia fue la primera convocatoria con el combinado nacional.

