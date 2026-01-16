Almería - Deportivo: El Dépor entra en el mundo de las finales

El Deportivo arranca la segunda parte del campeonato con una visita de altura. La UD Almería de Rubi, con la que empató en la ida (1-1), se suma a un camino lleno de baches y tropiezos que sitúan al equipo coruñés en la peor racha de resultados del curso tras haber sumado solo dos puntos de 15 posibles. Con la Copa del Rey ya olvidada, el conjunto que dirige Antonio Hidalgo empieza a decidir parte del futuro. No solo por los puntos, la diferencia y el tiempo, que queda mucho, sino por los lances directos y un average que empieza a definirse desde esta misma noche. En frente, una escuadra indálica que también llega en un momento delicado de resultados, con varias bajas capitales, y la necesidad de ganar ante su público.

21 jornadas separan al Deportivo de las cuentas finales. Queda un mundo. Cinco meses de fútbol y mucho sufrimiento. Pero los números empiezan a ser cruciales en cuanto a emparejamientos se refiere. El Deportivo tendrá ante el Almería el primero de los muchos duelos en los que deberá definir diferencias clave para el futuro. Los empates pueden ser decisivos y, ante los almerienses, el Dépor tiene el golaverage particular igualado tras el 1-1 en Riazor.

El Almería ve el duelo ante el Deportivo como una final

Rubi, técnico rival, ha catalogado el encuentro de «final». Y aunque la liga no definirá sus candidatos hasta abril, la posibilidad de dejar tocado a un rival directo cuenta doble en una jornada en la que ambos equipos buscan una reacción en forma de victoria.

El Deportivo ya se ha despedido de la Copa del Rey. Fuente de alegrías y unión para un conjunto que viene de vivir una noche mágica ante el Atlético de Madrid. El torneo del K. O. ha reforzado la conexión entre club y grada, pero solo las victorias en liga podrán sustentar la felicidad del público y la tranquilidad de una plantilla obligada a sacar algún triunfo de los continuos emparejamientos directos de enero. Los duelos ante el Cádiz y Las Palmas se saldaron con dos empates que no sirven para romper una mala dinámica que se extiende desde principios de diciembre.

El equipo coruñés no gana en liga desde aquel majestuoso noviembre y necesita volver a tener un ritmo ágil de puntos. No obstante, el colectivo ha dado un paso al frente en juego, y el encuentro ante el Atlético ha permitido al vestuario mirarse al espejo y reconocer a un equipo competitivo y combativo ante un grande de Europa. Esa versión es la que quiere Hidalgo para el día a día semanal.

Miguel Loureiro regresa tras su sanción por acumulación de tarjetas. Será, salvo sorpresa, de la partida en el eje de la zaga. Hasta la pasada jornada había jugado el 100% de los minutos y es una figura indiscutible para el técnico de Canovelles, quien ve en el cercedense el liderazgo que necesita el grupo. A su lado, Lucas Noubi, la apuesta de Hidalgo en el perfil diestro, por delante de Barcia y Comas.

Miguel Loureiro saca de banda en el partido contra el Cádiz. / Casteleiro

Un posible cambio en la medular blanquiazul

Podría repetir once en el resto de puestos, aunque ante la amenaza de Sergio Arribas, también podría entrar José Ángel en la medular tras el buen encuentro ofrecido ante el Atlético. En tal caso, Luismi Cruz sería el sacrificado. El gaditano no ha sido capaz de encontrar su mejor versión desde que regresó de lesión. A diferencia del ex del Tenerife, Mella, quien sumó casi una hora ante el Atlético, vive un momento dulce, y su sacrifico defensivo es fundamental para el técnico catalán. Yeremay, quien tampoco atraviesa su mayor pico de forma, es indiscutible. Si Mario adelanta su posición podría acercarse más a la banda. En la ida fue decisivo partiendo desde el costado con un gol de película.

En el Almería son baja Chumi, Dion Lopy y Bonini por lesión. Los dos últimos, capitales en los planes de Rubi. Podría entrar Arnau Puigmal para ayudar a Chirino en la defensa del costado de Quagliata, como hizo en la ida. Entrarán en la convocatoria Miguel de la Fuente y Jon Morcillo, nuevos fichajes indálicos para buscar el ascenso en la segunda vuelta. Nico Melamed regresa tras lesión.

Hidalgo, sobre el césped de Riazor. / CASTELEIRO

Los posibles onces titulares de Almería y Deportivo

Almería: Andrés Fernández; Chirino, Monte, Muñoz, Centelles; Dzodic, Baba; Puigmal, Arribas, Embarba; y Thalys.

Deportivo: Ferllo; Altimira, Noubi, Loureiro, Quagliata; Villares, José Ángel, Mario Soriano; Mella, Stoichkov y Yeremay.