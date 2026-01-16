El Concello de A Coruña convoca para el día 30 la primera comisión municipal sobre el Mundial 2030

Una pregunta oral del Partido Popular en el pleno del Concello de A Coruña permitió conocer este jueves que el día 30 de enero se constituirá la comisión institucional sobre el Mundial 2030, con la participación de los tres grupos municipales. El portavoz municipal, José Manuel Lage, añadió que considera «normal» que haya un acuerdo con el Deportivo sobre la sede coruñesa y que en el proyecto «deben implicarse todas las administraciones». El jefe de filas de los populares, Miguel Lorenzo, que había reclamado esta comisión en diciembre, reprochó que no se sepa nada sobre el proyecto, así como las críticas de Rafael Louzán a la falta de avances en la candidatura.

Así lo ve Louzán

Rafael Louzán apremiaba hace un par de semanas al Concello de A Coruña de cara a mostrar avances respecto al proyecto de Riazor 2030 y una reforma de la que todavía no se conocen detalles, fechas o quién se hará cargo de la financiación . El presidente de la Real Federación Española de Fútbol está cerca de cumplir un año en el cargo y pedía "entendimiento" entre el Deportivo, quien usa el recinto, y el ente público, el propietario y encargado de preparar a la ciudad para ser sede del Mundial .

"En el caso de A Coruña, que está entre las once preseleccionadas, no se inició ningún trabajo previo, no hay nada hecho", lamentó Rafael Louzán en una entrevista con la Televisión de Galicia, en la que repasó su etapa al frente de la Federación. El presidente del organismo que rige el fútbol español considera que es "fundamental" que pueda existir "un acuerdo entre el Deportivo y el Concello de A Coruña". Y, considera, son las ciudades "las candidatas" y, por tanto, las que deben "responder a cuestiones de financiación, de acuerdos, y de todo eso". Algo que "a día de hoy no existe".

Preguntado por el caso de Vigo, Louzán pone a ambos sobre la misma mesa: "En el caso de Vigo hay mucha voluntad. Ahí hay un entendimiento. En el caso de A Coruña es fundamental. No puede ser que tengamos una ciudad candidata en la que no hay un acuerdo con el inquilino que va a utilizar la instalación".

"Yo le pido claridad y concreción si queremos ser sede", remarcó sobre la candidatura de A Coruña, actualmente "preseleccionada". Además, es importante, insiste, por cómo afecta al conjunto de Galicia: "También habrá subsedes en Galicia, con instalaciones que se van a acondicionar. Hay mejoras aeroportuarias o mejoras en infraestructuras viarias".

El Mundial 2026 acapara actualmente la atención del máximo organismo regidor del fútbol a nivel mundial. La FIFA está "muy ocupada" con el torneo de este verano y no será hasta que acabe el evento cuando se irán "marcando fechas" para las sedes preseleccionadas. "Aquellas que no cumplan... sería una verdadera pena que Vigo y A Coruña no estuvieran en esa cita tan importante".