El Deportivo prescinde de Sandro Nogueira en el filial femenino y continúa al frente Brais Pombo

Es tiempo de cambios en un Dépor Abanca B que se quedó atascado tras un brillante inicio de temporada. El club ha prescindido de Sandro Nogueira como entrenador del segundo equipo. El filial blanquiazul empató ante el Atlético de Madrid B el pasado fin de semana y es noveno clasificado con 15 puntos, a tres del descenso a Tercera RFEF, marcado por el Olímpico de León. El técnico ya se despidió a través de redes sociales y se queda al frente del equipo Brais Pombo, preparador físico y parte del staff.

El Dépor Abanca B recibe este sábado a las 16.00 al Bizkerre, rival directo en la pelea por la salvación. Lo hará ya sin Sandro Nogueira, nombrado este pasado verano primer entrenador después del ascenso del equipo blanquiazul bajo la dirección de Óscar Orro. "En el banquillo del filial deportivista, Brais Pombo relevó a Sandro Nogueira", infomó la entidad blanquiazul. Pombo formaba parte del cuerpo técnico como preparador físico.

La suerte estaba siendo esquiva a nivel de resultados para el Dépor Abanca B, que suma solo cuatro victorias en liga. Las blanquiazules no ganan desde el 9 de noviembre (0-2 ante el Sporting). En septiembre, el mejor mes competitivo del equipo, logró 10 de sus 15 puntos con tres victorias y un empate en las primeras cuatro jornadas. No ha sido capaz de mantener el ritmo en los meses posteriores de competición y, aunque la ventaja ha durado bastante, el descenso se ha convertido en una amenaza real.

Sandro Nogueira ya se ha despedido del Deportivo

El entrenador blanquiazul, a través de sus redes sociales, se ha despedido del club. "Hoy me despido de un club que marcará un antes y un después en mi carrera como entrenador. Gracias por la oportunidad y por todo lo aprendido durante estos seis meses tan intensos", comienza la misiva publicada en su perfil de Instagam. "El final no ha sido el soñado, pero me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, de haberme vaciado cada día y de haber defendido estos colores con orgullo y compromiso. Este club confirma, una vez más, que es uno de los más grandes de España", añade.

Nogueira tuvo también palabras de cariño y agradecimiento a trabajadores de la entidad, su staff y jugadoras: "Gracias de corazón a Cholo, América, Kata y Alex por el apoyo constante, al cuerpo técnico por el trabajo diario que hemos realizado y, muy especialmente, a las jugadoras por su esfuerzo, entrega y por hacer hasta lo imposible".