El Fabril anuncia la incorporación de Papa Samsou Niang

Firma con el conjunto coruñés hasta 2027

Papa Samsou Niang

Papa Samsou Niang / RCD

RAC

A Coruña

El filial coruñés ha hecho oficial la llegada de papa Samsou Niang, jugador senegalés de 20 años que, como avanzó este diario en el mes de diciembre, firma hasta 2027. Precisamente, Ismael Arilla, director de fútbol formativo, indicó que sería el único movimiento previsto del club para el mercado invernal.

Papa se formó en el Keur Madior, club de su país natal. Estuvo a prueba con el equipo de Manuel Pablo y con la apertura del mercado invernal han cerrado su incorporación.

El Deportivo ya ha anunciado su llegada

El anuncio se ha hecho espererar algunas semanas. Hace ya 14 días, Manuel Pablo confirmaba su fichaje: "Es un jugador con proyección para los próximos años".

