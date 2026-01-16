La perla del Real Madrid que amenaza al Deportivo en su mejor momento y es el máximo goleador de Segunda

La primera vez que el Deportivo tuvo que enfrentarse a Sergio Arribas, Óscar Cano se estrenaba en el banquillo coruñés y el mediapunta capitaneaba un prometedor equipo blanco plagado de talento bajo las órdenes de Raúl González. En el banquillo, Yeremay Hernández aguardaba su oportunidad de demostrar el potencial que llevaba dentro; mientras que otros actores, como Mario Soriano, ya eran piezas incondicionales para la escuadra blanquiazul. Varios años después, la figura clave del Almería se cruzará por sexta ocasión, ahora en su mejor momento de forma tras liderar a los indálicos con 11 goles y seis asistencias. Rubi aguarda que sea decisivo en un duelo directo entre dos candidatos al ascenso.

Sergio Arribas volverá a ser una amenaza para el Deportivo. Ya lo fue en Primera RFEF en aquella 22/23 con el Real Madrid Castilla y, de nuevo, lo fue el curso pasado, en el que el mediapunta no rindió al nivel que se esperaba de su figura, un jugador por el que los indálicos invirtieron en torno a 6 millones de euros para comprarlo en propiedad desde La Fábrica. En su historial, el Dépor está entre los equipos contra los que más se ha enfrentado a nivel profesional y, después del sábado, encabezará una lista en la que Arribas siempre ha sido un dolor de cabeza.

Arribas, siempre al frente en sus equipos ante el Deportivo

Muchos recuerdan aquel sufrido 1-1 en Riazor porque el equipo de Óscar Cano, infalible como local, se sintió acorralado ante el Castilla de Arribas. En aquel equipo había nombres como Rafa Marín (Villarreal), Rafa Obrador (Benfica) o Álvaro Rodríguez (Elche). El mediapunta madrileño hizo su propio camino y eligió Almería para crecer. Tras descender a Segunda y no lograr promocionar la pasada campaña, el zurdo ha dado un paso al frente en todos los aspectos del juego, confirmándose en el excelente futbolista que siempre ha sido, pero ganando regularidad y cifras.

Esta temporada se ha convertido en uno de los grandes nombres de la competición. A sus 11 tantos, su mayor cifra en una temporada con los indálicos (en la 22/23 anotó 18 goles), le añade seis asistencias, también sus números más altos en el fútbol profesional. No solo es el máximo artillero de la competición, por delante de nombres como Andrés Martín (10), Asier Villalibre (10), su compañero Embarba (9), o Chupe (9) y Dubasín (9), sino que es el tercer máximo asistente (6) y, en conjunto, el mayor productor (17). Le persiguen los 15 tantos de Íñigo Vicente (suma 11 asistencias), el propio Embarba (que añade cinco asistencias) o los 4+9 de Juan Otero.

El Deportivo, hasta ahora, no ha sido una víctima prolífica para Arribas. De los cinco enfrentamientos ha ganado dos, empatado otros dos y perdido uno, pero nunca ha logrado tener impacto directo en las cifras: ni goles ni asistencias ante los blanquiazules. Intentará romper la racha y será la gran amenaza del equipo de Rubi entre líneas.