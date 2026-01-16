Rubi quiere asestar "un golpe moral" al Deportivo

El entrenador del Almería, Joan Francesc Rubi, cquiere tomarse "como una final" el encuentro entre el Almería y el Dépor, aunque no sea "nada definitivo" a ojos clasificativos: "Jugamos en casa ante un rival que pelea lo mismo. Faltarán 20 jornadas [al acabar]. Nos hace mucha ilusión gana porque es un golpe importante ganar a un señor equipo como el Dépor".

El técnico indálico pone en alerta ante un cuadro coruñés más coral: "Creo que el Dépor empieza a utilizar todas las armas. Tienen más velocidad los once presumibles que nosotros, pero es un equipo que intenta jugar. Lo hizo ante el Atlético y Las Palmas". Considera que, aunque los de Hidalgo son fuertes en transición, también dominan otras fases del juego y deberán "controlarlo todo" para poder ganar: "Hay que ver el balance, quién domina todas las facetas mejor, pero no creo que haya una más determinante que otra".

El Almería llegará sin el exdeportivista Chumi, con una lesión "de cuatro a seis semanas". Además, no podrá contar con Bonini, jugador clave en defensa que estará "para la semana que viene". Espera que Nico Melamed reciba el alta médica este viernes y recupera a Soko, quien regresa tras la Copa África.

Rubi y la importancia de ganar al Deportivo

Respecto al encuentro, considera que el plan de partido siempre depende de su propio equipo, y no tanto del rival. "El Dépor tiene un centro del campo, tanto de una manera con Mario de pivote, o con Mario de mediapunta y un pivote, más que digno. Un buen centro del campo. Esperamos las dos situaciones, pero nuestro equipo siempre se ha planteado y vamos haciendo retoques dentro de nuestra idea de juego", respondió a si hará cambios en la medular para añadir un pivote defensivo más.

El entrenador indálico considera, además, que es un partido al que le "da importancia" por el "golpe moral" que le puede "asestar" a un rival directo por encima de cómo quede la tabla tras la jornada: "Más que a la posición que ocupes en la clasificación. Ganándole seguirá vivo, nos podrá adelantar, pero si nos vamos con la sensación de ser mejor que un gran rival será importante, independientemente de la posición".