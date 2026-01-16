Así fue el único gol que le metió Fernando Soriano al Deportivo con la camiseta del Almería

Medirse al Almería no es para el Deportivo más que enfrentarse a un rival directo por el ascenso a Primera con muchos futbolistas de alto nivel y con un gran espectáculo que aguarda en El Juegos del Mediterráneo, pero para los rojiblancos es para encontrarse con uno de los futbolistas más importantes de su historia: Fernando Soriano Marco.

El ahora director de fútbol del Deportivo jugó diez campañas en el Almería entre Primera y Segunda, está considerado como uno de los grandes capitanes de su historia reciente y pasa por ser el tercer jugador con más partidos en la historia del club. En todo ese tiempo se vio las caras con el Dépor sobre un terreno de juego: 9 partidos con tres victorias, cuatro empates y solo dos derrotas. Soriano era, ante todo, un llegador. De hecho, luce 42 goles en esa década en la élite a los andaluces. Eso sí, solo uno al Deportivo.

Lotina y Emery

Aunque el Dépor y Almería se vean las caras este fin de semana lejos de Riazor, el único tanto que le marcó Fernando Soriano al Deportivo como jugador del Almería fue en Riazor. Era la primera joranada de LaLiga 2007-08 y los andaluces se presentaban en Riazor como víctimas propiciatorias, ya que eran un recién ascendido. Esa fue la apariencia porque, con el estreno en la élite de Unai Emery en el banquillo, le pasó por encima al proyecto coruñés de Lotina: 0-3. Primer partido del campeonato y goleada en casa. Negredo, Crusat...

Fernando Soriano no esperó a la segunda parte para hacer su gol. Cargó el área, como hacía muchas veces, y se encontró con una pelota suelta que, después de varios rechaces y nuevos intentos, acabó superando a Rodri y Aouate. A la red. Fue en la portería de Marathón y salió a celebrarlo de manera tímida hacia Preferencia, mientras abrazaba a sus compañeros.