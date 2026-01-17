1-2 | Mulattieri y Yeremay inventan la pólvora para el Deportivo

El Deportivo encontró la puntería perdida y los tres puntos donde y como menos lo podía esperar. En una noche que comenzó con un recital de ocasiones clamorosas perdonadas delante de Andrés Fernández, los blanquiazules pusieron fin a su racha de cinco jornadas sin conocer la victoria. Remontó (1-2) al Almería gracias a una reacción que lideró Yeremay al inicio de la segunda parte y que culminó en la recta final Samuele Mulattieri, que acabó con la maldición de cara a portería que le acompañaba desde su debut hace más de cuatro meses. Sin demasiado brillo, pero con la eficacia suficiente para hacer pagar a los de Rubi sus numerosas concesiones en defensa, los hombres de Antonio Hidalgo recuperaron la senda de la victoria y se llevan el goal average ante un rival directo.

Quería más pólvora Antonio Hidalgo en el once que presentó a su llegada a Almería. Eddahchouri y Stoichkov fueron los hombres de referencia para que Soriano, Luismi y Yeremay les colmasen de balones y, quizá, resolviesen los problemas de cara a portería que lastraron al equipo en los últimos encuentros. La teoría funcionó en un inicio de encuentro en el que el Dépor incomodó mucho al Almería, sobre todo, con la amarilla tempranera que vio Chirino.

Los primeros chispazos llegaron como siempre, sacando provecho de los errores de una zaga, la del Almería, que se mostró muy feble: un error en salida local y un zurdazo desviado de Zaka, bien defendido por su par.

Pese a las buenas intenciones arriba, los blanquiazules sufrieron la cruz de la ofensiva de los rojiblancos, que golpearon mejor en su primera oportunidad. Embarba leyó a la perfección la diagonal de Baptistao a la espalda de Comas y el brasileño, que recibió un pase de fantasía, tuvo paciencia para superar el bloqueo de Altimira y batir con un tiro cruzado a Ferllo (1-0).

1-2 | Almería - Deportivo / Fernando Fernández

El Dépor perdía en el minuto 13, pero desde el 15 creó ocasiones para pensar que el empate podía ser posible. Álex Muñoz le birló un cabezazo a Eddahchouri y Stoichkov se dejó atrás un pase incisivo de Luismi que le hubiese dejado solo ante el portero. Mientras Ferllo embolsaba un latigazo de Embarba desde la frontal, Zaka se veía incapaz de embocar entre los tres palos un mano a mano imperdonable que le sirvió Quagliata desde el costado izquierdo. Ni con zapatazos desde fuera del área, ni a trompicones en el punto de penalti. El Dépor se sentía en el día de la marmota, lastrado, un día más, por la escopeta de feria con la que salió de caza en el primer tiempo, y daba gracias, además, por el cañonazo que perdonó Baptistao antes del descanso.

Reacción en la segunda parte

Poco tuvieron que ver la primera parte y la segunda. Incluso con la pólvora mojada, el Dépor afiló los cuchillos y, nada más regresar al césped, encontró el empate en una de las graves grietas de la defensa del Almería. Soriano detectó a Yeremay con un pase espectacular en profundidad y el canario, que cabalgó con la pelota pegada al pie hasta el área, batió con sangre fría a Andrés en el mano a mano (1-1).

Las tablas despertaron a los blanquiazules y noquearon a un Almería que, lejos de cubrirse las espaldas, siguió estirándose y dejó agujeros evidentes atrás. El premio pudo ser doble para el Dépor antes de cumplirse la hora de partido. Loureiro cabeceó el balón al fondo de la red en un saque de esquina, pero el árbitro anuló el tanto por falta de Arnau Comas, que golpeó a Nelson Montes en la misma acción.

Hidalgo metió a Mella y Mulattieri para refrescar la ofensiva y centró a Luismi como mediapunta. El canterano probó suerte con algún tiro sin precisión desde la frontal, pero el triunfo iba a estar en los pies del italiano. Una galopada heroica de Yeremay desde el costado izquierdo terminó con un envío al de La Spezia, que controló encimado por un rival, pero se sacó un disparo raso que sorprendió a Andrés (1-2). El Almería pidió falta por un choque de Mella con Centelles en el inicio de la acción, pero el árbitro validó el gol.

Con Noé como una roca en la medular y con Yeremay acariciando la sentencia con dos globos, el Deportivo resistió las acometidas desesperadas del Almería para salir airoso y con los tres puntos.