Copa del Rey juveil
3-1 | El Dépor juvenil vence al Hortaleza y avanza en la Copa del Rey
Iker Gil, Lucas Castro y De Labra comandan el triunfo del equipo que dirige Miguel Figueira
El Deportivo juvenil venció con solvencia al Sporting Hortaleza en la primera ronda de la Copa del Rey.Los blanquiazules fueron superiores (3-1) al conjunto madrileño e hicieron valer su favoritismo y el factor Abegondo. Hoy jugará el Rayo ante el Arucas CF 98, el ganador será el rival del conjunto de Miguel Figueira en octavos de final.
Iker Gil, ariete titular, anotó el primero tras una gran jugada individual por banda izquierda de Vega, que se llevo el balón con un poco de fortuna y sirvió un pase atrás para la aparición del ariete a la media hora de juego.
Lucas Castro, máximo artillero del equipo, amplió el marcador en el minuto 62 desde los once metros tras un penalti forzado por Mauro Valeiro. El centrocampista asumió la pena máxima y puso un 2-0 que parecía definitivo. No obstante, Marcos, de cabeza, recortó distancias al filo del final y puso emoción al encuentro. Aunque el Hortaleza apretó en busca del empate, Miguel De Labra, en el minuto 93, sentenció el duelo tras aprovechar un balón largo de Anxo, portero local, y un error para despejar el esférico. Mano a mano ante el meta rival, cruzó un disparo raso inapelable.
El Deportivo juvenil, líder en División de Honor tras ganar al Celta, visitará al Racing de Ferrol el domingo 21 de enero a las 12.00.
