El Almería le marca el camino al Deportivo con el Albacete y Riki
Quedan dos semanas para el cierre del mercado de fichajes
El Deportivo cerró casi sin pestañear dos fichajes en el mes de diciembre. Álvaro Ferllo y Adriá Altimirafueron las dos primeras adquisiciones del mercado de invierno que fueron inscritas en toda la liga de Segunda. Iba el club coruñés contracorriente respecto a sus últimos periodos de pases con esta celeridad en ejecutar las operaciones. Desde el propio reconocieron que influyó el cargado mercado de invierno con el duelo de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y con una retahíla de duelos ante rivales directos como Cádiz, Las Palmas, Almería y Racing de Santander. Fernamdo Soriano y el consejo de administración no pretende detenerse ahí y la idea es cerrar a ese pretendido 8 que llevan persiguiendo en los últimos mercados. El elegido es Riki, con el que ya hay un papel firmado para que sea de los coruñeses a partir de junio y el Dépor pretende que llegue ya, pero no es tan sencillo porque necesita llegar a un acuerdo con un Albacete que se ha mostrado reticente en los últimos tres periodos de pases. Eso sí, nadie pone la mano en el fuego, porque a 1 de febrero continúe en el Carlos Belmonte.
El Dépor juega este sábado contra el Almería y curiosamente sí que han conseguido convencer a los manchegos en una situación muy parecida a la vivida con el Dépor y Riki. El club de los Juegos del Mediterráneo también tenía un acuerdo con Jon Morcillo para que fuese jugador de los rojiblancos hasta 2030 y quería adelantar su llegada para reforzar unas bandas debilitadas por la lesión de Melamed y con Embarba como único activo en forma. Después de semanas de negociaciones, ha logrado lo que pretende el Dépor imitar antes de final de mes, aunque no le ha resultado precisamente barato.
Las cifras
Morcillo ya es jugador del Almería y está disponible para el partido ante el Deportivo. Según el Diario de Almería, aunque solo fuese por unos meses, el club rojiblanco ya tenía que desembolsar medio millón de euros y la cifra puede llegar al millón, en base a una variables a cumplir. El Albacete se arriesga a perder a otro puntal ahora que sigue en Copa del Rey y que está inmerso en la pelea por la salvación en Segunda División. El Dépor está dispuesto a pagar, aunque de entrada no piensa llegar a estas cantidades. El paso de los días medirá la apuesta coruñesa para traerse ya a Riki. Su clásula de rescisión es de en torno a dos millones de euros.
Ante posibles eventualidades y esa posibilidad de llegar a un acuerdo con el Deportivo en este mes, el Albacete ya se ha empezado a cubrir las espaldas y ha cerrado la contratación de un mediocentro que puede hacer unas funciones similares a las de Riki. Se trata de Edward Cedeño, un panameño que ha llegado cedido desde Las Palmas tras una gran temporada previa en la SD Tarazona, pero sin apenas protagonismo en esta mitad de temporada con los amarillos. Todo en el aire y el Dépor no se quiere quedar en dos refuerzos en este periodo de pases. Eso sí, el Almería ya le ha demostrado que no le va a salir gratis.
