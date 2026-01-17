Antonio Hidalgo: «No era fácil levantarse del mazazo del gol en contra, el triunfo nos reafirma»

«Este es el camino, el trabajo y el sacrificio que hemos hecho hoy [por ayer]. En la situación que estábamos nos urgía sumar de tres y esta victoria nos reafirma». Antonio Hidalgo se mostró satisfecho con el triunfo del Deportivo ante el Almería en el Juegos del Mediterráneo. «En la racha en la que veníamos, no era fácil darle la vuelta al marcador. El Almería nos marca prácticamente en la primera vez que nos llega y fue un mazazo, pero nos levantamos. Viendo jugar al equipo, estaba tranquilo. Hubo momentos después del 1-0 en donde corrieron, pero el objetivo era seguir dentro del partido y lo más importante era no encajar el segundo para estar vivos. Somos justos vencedores», explicó el técnico deportivista en la sala de prensa al término del encuentro.

Hidalgo señaló que le gustó el manejo del balón de sus jugadores, sobre todo «en el inicio de las jugadas», y alabó la capacidad del Dépor para tener «el poso de un equipo que quiere estar» en la zona alta. La clave, según el preparador catalán, estuvo en «jugar sin volverse locos». Para ello, el cuerpo técnico «matizó» los detalles que lo estaban penalizando y los jugadores incorporados desde el banquillo «dieron mucho» para cerrar los tres puntos finales.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Yeremay Hernández, al que Hidalgo alabó en sala de prensa. «Estoy muy contento por él, porque necesitaba estas buenas sensaciones. El gol lo refuerza muchísimo. En A Coruña estamos encantados con él, es una bendición tenerle, por eso tenemos que transmitirle toda la confianza del mundo. En los últimos tiempos, a lo mejor, no estaba a su nivel, pero hoy [por ayer] fue diferencial», apuntó el técnico.

Otros de los futbolistas señalados en el encuentro fueron los dos delanteros, Eddahchouri y Mulattieri, a quienes Antonio Hidalgo reconoció su «gran trabajo» en los minutos que estuvieron en el césped. El italiano, además, aprovechó su oportunidad para anotar el tanto definitivo: «Este gol va a reafirmar su trabajo. Es un jugador muy poderoso en esa última línea y se encontró el premio de marcar, que hacía tiempo que no lo tenía. Vamos a valorar su partido por el gol, pero hizo un gran encuentro sin balón».

El entrenador del conjunto coruñés también resaltó el trabajo del neerlandés, ayer titular. «Tuvo una ocasión clarísima, trabajó bien presionando e incomodando a la defensa del Almería, en el minuto 70 tuvimos que cambiarlo porque ya no podía más», aclaró.

En el centro del campo, la pareja Soriano-José Ángel «marcó el ritmo» del encuentro. «Cuando se juntan interpretan bien las superioridades, son dos futbolistas de mucho talento», comentó.

Resaltó, por último, la importancia de haberle ganado el golaverage al Almería, que puede cobrar relevancia en el tramo final: «Todo suma. A ver como va la segunda vuelta, pero siempre es importante tenerlo a favor»