Así está la clasificación de Segunda División: gana el Castellón y al Deportivo se aleja del podio de la LIga Hypermotion
Ya apuntó hace un par de días Antonio Hidalgo que empieza a ser ineludible para el Deportivo empezar a ganar partidos. Y es que esa racha de cinco duelos sin vencer, con tres derrotas y dos empates, hacen mella en cualquiera y más en un equipo con aspiraciones de estar en la parte alta y ascender. El equipo coruñés visita la casa del cuarto, el Almería, con urgencias.
También porque el primer partido de la segunda vuelta de esta Liga Hypermotion 2025-26 no ha supuesto precisamente un alivio para los intereses coruñeses. El Dépor partía quinto a principio de la jornada y, de momento, sigue en esa posición, pero el triunfo del viernes del Castellón ante el Leganés (2-0) le impide, aunque gane, acceder al podio del campeonato. Cuenta con 34 puntos por los 38 de Racing de Santander, Las Palmas y Castellón, los tres conjuntos que lideran esta Segunda División. Entre este trío y el Dépor, el Almería, con 36 puntos.
Retrovisor
El problema para el Dépor es que cada vez es más real el peligro de salir de la zona de play off. Por detrás tiene al Cádiz, con los mismos puntos, 34, y a una serie de equipos con 32, que con un triunfo le dejarían atrás: Málaga, Burgos, Córdoba y Ceuta. Los caballas juegan antes y podrían mandarlo a la sexta plaza sin haber saltado el Dépor al césped del estadio Juegos del Mediterráneo.
- ¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña
- El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
- Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela
- Dos exjugadores del Deportivo se unen para salvar desde el banquillo a un clásico de la Premier League
- Investigado un coruñés que circulaba por la AP-9 en una furgoneta a 185 km/h
- La vicepresidenta de Mercadona sale del grupo coruñés Malasa año y medio después de comprar el 30%
- Aranzubia, anatomía de un gol para la historia del Deportivo: 'Me ilusiona que el deportivismo lo recuerde con cariño
- Galicia pasa del diluvio al frío polar: la Aemet avisa de sensación térmica bajo cero