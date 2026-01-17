Así está la clasificación de Segunda División: gana el Castellón y al Deportivo se aleja del podio de la LIga Hypermotion

Ya apuntó hace un par de días Antonio Hidalgo que empieza a ser ineludible para el Deportivo empezar a ganar partidos. Y es que esa racha de cinco duelos sin vencer, con tres derrotas y dos empates, hacen mella en cualquiera y más en un equipo con aspiraciones de estar en la parte alta y ascender. El equipo coruñés visita la casa del cuarto, el Almería, con urgencias.

También porque el primer partido de la segunda vuelta de esta Liga Hypermotion 2025-26 no ha supuesto precisamente un alivio para los intereses coruñeses. El Dépor partía quinto a principio de la jornada y, de momento, sigue en esa posición, pero el triunfo del viernes del Castellón ante el Leganés (2-0) le impide, aunque gane, acceder al podio del campeonato. Cuenta con 34 puntos por los 38 de Racing de Santander, Las Palmas y Castellón, los tres conjuntos que lideran esta Segunda División. Entre este trío y el Dépor, el Almería, con 36 puntos.

Retrovisor

El problema para el Dépor es que cada vez es más real el peligro de salir de la zona de play off. Por detrás tiene al Cádiz, con los mismos puntos, 34, y a una serie de equipos con 32, que con un triunfo le dejarían atrás: Málaga, Burgos, Córdoba y Ceuta. Los caballas juegan antes y podrían mandarlo a la sexta plaza sin haber saltado el Dépor al césped del estadio Juegos del Mediterráneo.