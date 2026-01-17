El Fabril persigue la quintaesencia en Langreo

Mantener la ilusión sin olvidar la parte formativa. Esa es la máxima de Manuel Pablo para un Fabril que, aunque no para de nutrir y formar talento, cada vez más presto para el primer equipo, no puede obviar que comanda la clasificación del Grupo I de Segunda RFEF. El filial blanquiazul defiende esta tarde (17.00 horas) el liderato en el campo del Langreo, que cuenta con entrenador nuevo y quiere salir de los puestos de descenso. Para buscar la quintaesencia y sumar la quinta victoria consecutiva debe mostrar su cara más competitiva en el Nuevo Ganzábal.

Los resultados vuelven a sonreírle a un Fabril que ha recuperado en el último mes la consistencia que mostró al inicio de la temporada. Lo ha hecho, incluso, sin poder contar con algunos de sus pesos pesados como Samu, Bil o Noé, cada vez más integrados en la dinámica del primer equipo. Aunque no podrá disponer de los convocados por Hidalgo, Manuel Pablo sí podrá contar en Asturias con Papa Samsou Niang. El club confirmó esta semana el fichaje del futbolista senegalés, un refuerzo llamado a dar alternativas en la medular.

Para asegurar su continuidad en lo alto de la tabla, el filial debe "ser paciente y hacer un partido competitivo y largo" ante un Langreo al que le urge hacerse fuerte en el Nuevo Ganzábal para salir de los puestos de descenso. El exdeportivista Manel Fernández tomó esta semana las riendas del banquillo para tratar de enderezar el rumbo. Los asturianos saldrán a morder ante un Fabril que es consciente de la dificultad del choque, a pesar de la crisis que atraviesa el rival.