Fútbol | Deportivo
El Fabril persigue la quintaesencia en Langreo
Busca su quinto triunfo consecutivo para conservar el liderato | Manuel Pablo podrá contar con Papa Samsou Niang
Mantener la ilusión sin olvidar la parte formativa. Esa es la máxima de Manuel Pablo para un Fabril que, aunque no para de nutrir y formar talento, cada vez más presto para el primer equipo, no puede obviar que comanda la clasificación del Grupo I de Segunda RFEF. El filial blanquiazul defiende esta tarde (17.00 horas) el liderato en el campo del Langreo, que cuenta con entrenador nuevo y quiere salir de los puestos de descenso. Para buscar la quintaesencia y sumar la quinta victoria consecutiva debe mostrar su cara más competitiva en el Nuevo Ganzábal.
Los resultados vuelven a sonreírle a un Fabril que ha recuperado en el último mes la consistencia que mostró al inicio de la temporada. Lo ha hecho, incluso, sin poder contar con algunos de sus pesos pesados como Samu, Bil o Noé, cada vez más integrados en la dinámica del primer equipo. Aunque no podrá disponer de los convocados por Hidalgo, Manuel Pablo sí podrá contar en Asturias con Papa Samsou Niang. El club confirmó esta semana el fichaje del futbolista senegalés, un refuerzo llamado a dar alternativas en la medular.
Para asegurar su continuidad en lo alto de la tabla, el filial debe "ser paciente y hacer un partido competitivo y largo" ante un Langreo al que le urge hacerse fuerte en el Nuevo Ganzábal para salir de los puestos de descenso. El exdeportivista Manel Fernández tomó esta semana las riendas del banquillo para tratar de enderezar el rumbo. Los asturianos saldrán a morder ante un Fabril que es consciente de la dificultad del choque, a pesar de la crisis que atraviesa el rival.
- ¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña
- El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
- Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela
- Dos exjugadores del Deportivo se unen para salvar desde el banquillo a un clásico de la Premier League
- Estos son los caseros de la primera tienda de Zara, en la calle Juan Flórez de A Coruña
- Investigado un coruñés que circulaba por la AP-9 en una furgoneta a 185 km/h
- La hostelería de A Coruña apuesta por la intermodal: 'Si la zona se revaloriza, queremos ser una de las referencias
- La vicepresidenta de Mercadona sale del grupo coruñés Malasa año y medio después de comprar el 30%