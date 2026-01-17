FC Badalona - Dépor Abanca: Ganar lejos de Riazor, el gran reto blanquiazul

El Deportivo Abanca se cita con el FC Badalona este domingo (12.00, DAZN) en la primera salida del año del equipo de Fran Alonso. Hasta ahora, el gran debe del curso. Con la salvación encarrilada y distancia suficiente para construir de cara al futuro, el equipo coruñés quiere sostener el crecimiento visto en la pasada jornada y sumar puntos lejos de Riazor, algo que se le ha resistido a lo largo de la temporada. En frente, un cuadro catalán que ha ganado solo uno de los últimos ocho partidos y apenas ha sumado cuatro goles en el Municipal.

Fran Alonso quiere empezar a acortar la distancia entre la versión de local y de visitante del Deportivo Abanca. De los 14 puntos que suma su equipo, 13 los ha hecho en Riazor, lo que le convierte en el quinto mejor equipo de la competición cuando juega en su feudo. Es lejos de A Coruña donde a las blanquiazules más les cuesta sumar. Hasta ahora, apenas un punto de 21 posibles, con 3 goles a favor y 23 en contra. Números que le convierten en el peor equipo a domicilio: es el que menos ha puntuado, menos ha anotado (iguala con el DUX) y más ha encajado.

Duelo de regateadoras

Sin Millene Cabral, el técnico catalán se agarra a Ainhoa Marín y la recuperada Espe Pizarro, llamada a elevar el techo competitivo del equipo y a liberar de tareas a la jugadora catalana, quien regresa a casa para jugar ante su gente. Motivación máxima para la tercera mejor regateadora de la competición (65 y una media de 4.33 por partido). Esta campaña solo le superan Sakina Ouzraoui (75, a 5.36 por encuentro), y Elena Julve (69, 4.6 por partido). Precisamente, en el Badalona milita una Julve que será la jugadora a vigilar.

«El equipo está creciendo, cada vez nos sentimos más cómodas, mejor, más valientes, tomamos más riesgos, y nos gusta cómo estamos entrenando y cómo estamos jugando», expresó Fran Alonso en la previa del encuentro. El técnico considera el duelo ante el Badalona «una oportunidad de oro» para demostrar que de verdad ha existido un «paso adelante».

La brasileña es una baja «muy importante», y el técnico necesitará reforzar una delantera en la que es duda Marisa, la otra ariete pura que tiene en la plantilla. Podría entrar en el ataque la canterana Lucía Rivas, que tras recuperarse de lesión está volviendo a tener un gran impacto en los planes del primer equipo.

El Badalona, el tercer equipo más sólido de la Liga F

Fran Alonso destaca la «defensa muy sólida» del equipo catalán, que ha encajado 16 goles este curso. Solo Costa Adeje (13), Real Madrid (12) y Barcelona (4) han encajado menos. Además, las catalanas han maximizado los nueve tantos que han anotado. Es el equipo que menos ha marcado en liga junto al Levante, colista de la competición. Por su parte, el Badalona ha sacado 17 puntos y ocupa la 12ª plaza con tres más que las coruñesas. Excepto contra el Barcelona, siempre que el conjunto catalán ha marcado gol ha puntuado.

El objetivo del Deportivo pasa por lograr esa primera victoria lejos de Riazor que se le ha resistido toda la temporada. El equipo blanquiazul necesitará recuperar su solidez defensiva, pues se marchó goleado de sus últimas tres salidas en Liga ante Sevilla, Real Sociedad y Barcelona. El Badalona será una nueva oportunidad de enmendar los números.